El contador acusado de sextorsión negó haber enviado material prohibido

El contador acusado de extorsionar y amenazar a su ex con videos íntimos, Jorge Antonio Basualdo , quedó formalmente imputado por los delitos de amenazas coactivas y desobediencia de una orden judicial. Sin embargo, en el desarrollo de la audiencia que se llevó adelante este jueves por la mañana en Tribunales, negó que los mensajes que recibió la denunciante fueran suyos.

En primer lugar, Basualdo le pidió a los representantes del Ministerio Público que le repitieran el correo electrónico desde donde se enviaron los mensajes amenazantes y videos íntimos que la denunciante recibió y, al momento en que lo escuchó, aseguró que ese no era su mail, que lo desconocía por completo. "En mi vida tuve ese correo, lo pueden ver desde mi computadora", señaló.

De igual forma, dijo lo mismo del número de celular del que fueron enviados los mensajes de WhatsApp. Que no era su yo, que no le pertenecía. Previamente había pedido que se repitiera el contacto que fue manifestado por la funcionaria de CAVIG, pero el magistrado lo cruzó y le explicó que los fiscales no estaban ahí para repetir la información.

El juez le advirtió que si tenía algo para decir a su defensa, respecto del hecho en sí, lo hiciera; de lo contrario no tenía permitido referirse a otras cuestiones, por lo que Basualdo no pudo contar en qué circunstancias había conocido a la mujer, como él pretendía ventilar.

"Yo nunca mandé nada, es más yo a ella no la vi nunca más. No hay forma en que yo pueda haber hecho eso. Juro en esta sala que yo no lo hice", aseveró.

El licenciado en Ciencias Económicas que vive en un distinguido barrio privado ubicado por Av. Libertador, en Rivadavia, está acusado de haber mandado mensajes con alto contenido violento y erótico a su ex, con el objetivo de presionarla. Si bien la fiscalía lo acusa de amenazas coactivas y desobediencia de una orden judicial -éste último delito por volver a contactarla cuando había una restricción judicial-, el ilícito que podría estar en juego también es el de sextorsión.

Es que el Ministerio Público detalló que el contador en la mira le envió videos de él y la mujer teniendo relaciones sexuales al marido de la denunciante, difundiendo el material íntimo sin el consentimiento de la protagonista. Acorde el relato, lo hizo para "correr" del medio al hombre, asegurando que la amaba.