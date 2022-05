El chofer acusado de abusar a un periodista negó todo: "Soy casado, tengo hijos. Son mentiras"

El hombre cuya identidad se resguarda -ya que aún no fue requerido por la justicia- aseguró que el relato que ofreció el denunciante y sus declaraciones en los medios no son reales. "Soy casado, tengo hijos. Son mentiras", manifestó el chofer de la línea Troncal Norte-Sur de la Red Tulum.

Si bien admitió estar tranquilo, el conductor del transporte público explicó que se asesoró con un abogado para lo que podría venir en los próximos días.

"Desconozco por qué dijo todo eso, entiendo que es una persona conflictiva", sostuvo respecto a la denuncia que realizó el chico de 23 años.

Sobre el tipo de relación que mantenía con el periodista deportivo, el colectivero negó haber tenido un vínculo con él más allá de las veces que charló cuando le convidaba agua. Es que la unidad de transporte que conduce paraba justo en el frente de la casa y, cuando lo encontraban regando en la puerta de su domicilio, le pedía agua.

"En realidad no lo conozco. Por eso no entiendo por qué dijo lo que dijo", manifestó el chofer y agregó: "Esta situación me tiene muy mal, a mí, a mi familia. Espero que todo se esclarezca. Yo se que hay un Dios y creo en la justicia".

Respecto a la forma en que sus familiares tomaron la noticia, contó que habló con su esposa y dos de sus cuatro hijos, que son mayores de edad.

"Me entendieron, les expliqué que nada de lo que se dijo es cierto. Espero que se retracte. Uno con la verdad llega lejos", sentenció.

Preocupado por la situación que lo atraviesa, señaló la necesidad que tiene de limpiar su imagen no sólo por él y su familia, sino también por sus compañeros que trabajan en la misma línea.

"Recibí el apoyo de mis compañeros, de la empresa no me dijeron nada. Llevo 22 años trabajando y jamás me pasó una cosa así", expresó quien alegó estar a disposición de la justicia y advirtió que podría denunciar al periodista deportivo.