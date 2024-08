El caucetero Julián Gil, nacido para el escándalo

ceb1ddcd-a9f6-4b69-95db-a3483983c168.jfif

En su era como intendente

El primer revuelo que protagonizó fue cuando el intendente metió a su esposa, hijos y hermano como colaboradores del Municipio. Como justificación, dijo que lo hizo porque la gente se lo pedía y porque confiaba en ellos. La noticia que generó indignación salió en diarios de todo el país y hasta de Chile y España. No obstante, siempre se mantuvo firme con su definición.

Ese mismo año se conoció otra medida controversial. El jefe comunal decidió aumentar el gasto destinado a la planta política del municipio de Caucete, que también había crecido considerablemente. Ello causó revuelo en el Concejo Deliberante cuando se trató el presupuesto, pero quedó firme con los votos de los concejales de Gil.

Tras protagonizar diversas disputas con concejales por decisiones arbitrarias, llegaría la primera causa penal que lo involucró. Fue cuando la Policía secuestró una camioneta vinculada a una causa por estafa del domicilio de un empleado municipal llamado Pedro Bustos. Por el hecho, los opositores motorizaron una interpelación al intendente, que afirmó que sólo tenía vinculación con el sujeto que tenía la camioneta porque le había prestado algunos servicios contratados a la Municipalidad. No obstante, la entonces concejal y actual intendenta Romina Rosas aportó una foto de Gil junto a Bustos en un viaje a Punta Alta.

Luego se conocieron más maniobras que habría practicado Bustos en las presuntas estafas, que lo acercan más al intendente, como por ejemplo, que en la concesionaria donde se retiraron las camionetas el presunto estafador mostró papeles con sello municipal y que en una oportunidad se habría presentado junto a un hermano de Gil. El jefe comunal se defendió en las redes sociales: "cauceteros, no se dejen engañar”, pidió. Luego se conoció que Gil denunció en la Justicia a Bustos por adulteración de documento público con el uso del sello. Finalmente Bustos fue procesado.

Más tarde, en 2018 Gil volvió a quedar en la mira por un polémico subsidio que otorgó a un club deportivo Independencia. La municipalidad le dio un cheque de $148.000 a la institución y horas más tarde le pidieron al tesorero que devuelva el cheque. Pese a la insistencia de concejales que pedían una explicación por el subsidio misterioso, Gil no las respondió e incluso envió una carta documento a este medio para que se "abstenga de persistir" publicando notas sobre el tema.

A principios de 2019, encarnó una disputa con una banda de cuarteto sanjuanina. Los integrantes de Omega denunciaron que habían sido prohibidos por el intendente por haber actuado en un evento del frente opositor. Alejandro Flores, integrante del grupo, aseguró que el intendente les dijo que si era reelegido "ellos no tocarían por 5 años en Caucete".

Nuevamente, en el ámbito judicial Gil se veía implicado. Es que el jefe comunal se tomó una foto con la hermana de su contrincante política Rosas y aseguró que Vanesa Rosas lo apoyaba en la campaña. Lo que no aclaró es que la mujer sufre de una grave enfermedad psiquiátrica y está bajo tratamiento. Tras este hecho que despertó la indignación de los familiares, Vanesa quedó internada en el Marcial Quiroga y poco después la Justicia intervino y le prohibió al intendente acercarse a la hermana de su rival. La mujer está diagnosticada con un cuadro psicótico de esquizofrenia. Según la medida cautelar, Gil no se podía acercar a menos de 300 metros a la mujer.

A fines de mayo de 2019, ex funcionarios de su gestión renunciaron y lo señalaron como un maltratador. Primero fue el secretario de Obras caucetero Daniel Metola y después fue la Directora de Desarrollo Social, Miriam Rosello. Hasta el último de sus días al mando, no dejó de sorprender a propios y extraños ya que se marchó sin pagar a sus funcionarios. La deuda con ex secretarios y ex asesores se sumó a los alquileres y seguros adeudados, parque automotor parado y baños inutilizables.

Conflictos post intendencia

Tras perder las elecciones, los escándalos continuaron encarnando la transición quizás más turbulenta de la provincia. Gil, a meses de abandonar la intendencia, decidió incorporar a planta permanente del municipio de Caucete a 67 personas, entre ellas 21 funcionarios. Ese fue el primer incidente de muchos.

Rosas primero denunció falta de mantenimiento y hasta de desmantelamiento de las movilidades de la municipalidad y días después estalló la polémica con la venta de terrenos. El intendente saliente ofrecía al irrisorio valor de 9.500 pesos cada terreno de unos 350m2 en un grupo de WhatsApp que tiene con gente de su espacio político. Este supuesto manejo resultó sospechoso, a pocos días de irse el jefe comunal, por lo que encendió alertas en el Concejo Deliberante.

Finalmente, los ediles lograron poner un freno a las últimas medidas. El Concejo Deliberante, por mayoría, le prohibió a Gil que siga vendiendo lotes del municipio. La medida establece la suspensión “de todos los actos de enajenación del futuro barrio Enfermera Medina” ya que se encontrarían “viciados de nulidad” porque viola una ley provincial, la Nº 1812-I, que prohíbe dictar normas que impliquen la venta o donación de activos fijos durante los tres últimos trimestres del mandato.

En septiembre de 2020, una nueva polémica asomó en la vida de Gil cuando echó de su partido a los concejales Miguel Caselles y su cuñada Paola Cepeda. Como líder del Partido Unidos Triunfaremos, en un comunicado señaló que los motivos fueron por faltas graves, violando el art 9 de la carta orgánica partidaria, desobediencia, traición al partido, incumplimiento de disposiciones internas y resoluciones partidarias y abandono de la representatividad del Partido político.

Ese año y en pleno confinamiento por la pandemia, organizó una marcha contra la intendencia de Caucete. Por una cadena de WhatsApp compartió un mensaje decía: "Es contra la destrucción de obras, la situación salarial de todos los municipales, el atropello y la falta de gestión. Basta de Romina=Estafa".

Por esas fechas también había sido denunciado en la Justicia por un presunto abuso sexual contra una menor y la causa levantó polvareda, ya que además involucró al puntero político y también ex presidiario Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Mereles, hijo del ex intendente Emilio Mendoza. La investigación fue dirigida por el juez Guillermo Adárvez, quien finalmente dictó falta de mérito.

Sin embargo, el fallo sería apelado y un tribunal superior le propinaría un revés en mayo de 2022 y ordenaría que siguiera investigado. La misma recayó en el sistema residual y los medios le perdieron la pista, por lo que no se conoce una resolución judicial al respecto. Consultado por ella, el mismo Gil aseguró que no prosperó porque no había pruebas que lo complicaran.

El 2020 también fue señalado por un preso que denunció que fue golpeado y amenazado por orden del ex intendente. El sujeto estaba detenido en el Penal de Chimbas y podía complicarlo en la causa de abuso sexual por el testimonio que podía ofrecer en dicha investigación. Aseguró que fue agredido por un guardiacárcel y después amenazado por otro hombre dentro de la cárcel, como si se tratara de un mensaje mafioso para que no hable más de él ni lo denuncie.

Tras episodios menores que lo implicaron, como un escrache con un pasacalles y un accionar delictivo de parte de su hermano, acusado de montar una carnicería ilegal, Gil se alejó de la política y se dedicó de lleno a su profesión como abogado en el ámbito penal. Incluso, fue protagonista de una nota que daba detalles de su "nueva vida" en Tribunales.

A pesar de llamar la atención con insólitos pedidos en su función como defensor, como cuando solicitó la medición de un pene para demostrar la inocencia de un cliente en un caso de abuso sexual, las aguas que lo rodeaban parecían calmas hasta que el miércoles último sacudió el palacio de Justicia con su aprehensión. El equipo de Tiempo de San Juan se topó con la novedad cuando trabajaba en la zona, justo cuando el ayudante fiscal Francisco Nicolía le informaba sobre su situación.

Ahora, la sospecha que afronta es un caso de soborno en perjuicio de una víctima y de la Administración de Justicia. Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, lo imputa por convencer con dinero a una mujer para beneficiar a su patrocinado. Se cree que consiguió que la mujer mintiera en favor del sujeto que defendía y gracias a ello obtuvo la libertad.