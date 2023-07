El camionero implicado en la muerte del motociclista en Pocito dijo que "leyendo los diarios" se dio cuenta de lo que había pasado

La hipótesis de la Justicia es que Pérez Oliva tocó de atrás al camión de Machado, perdió el equilibro y se cruzó de carril. Fue entonces cuando lo embistió un Chevrlolet Prisma y luego un Volkswagen Gol chocó contra la moto.

El motociclista murió en el acto pero el camionero sostiene que no se dio cuenta del accidente sino hasta que llegó a su trabajo.

En su declaración, Machado manifestó que "no venía nadie visible" y que cruzó la Ruta 40 agarró el carril izquierdo y avanzó con velocidad. Recién al llegar al lugar de descarga en la Calle 5 vio que algo no andaba bien.

"Me bajo y veo unos faroles rotos laterales y eso me llama la atención. Después llegan otras personas que me comentan que había habido un accidente, que estaba la ruta cortada. Después leyendo el diario pensé que podía ser yo, por eso me presenté a la Policía", dijo. Mirá el video con la declaración: