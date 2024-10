El audio de la amenaza de bomba en el Centro Cívico: "La puse porque tenía ganas de hacer algo"

En el lugar trabajaron siete uniformados de la división Explosivos de Bomberos de la Policía de San Juan.

Ahora, se filtró el llamado en el cual se escucha a un hombre hacer la amenaza y decir que puso una bomba "porque tenía ganas nomás".

"Hola cómo andan. Mire le llamo para decirle que acabo de instalar una bomba en el Centro Cívico", arranca el interlocutor dando aviso.

Del otro lado, el operador le pregunta por qué motivo lo hizo y el delincuente responde: "Porque tenía ganas de hacer algo".

Luego, pide cinco millones de pesos a cambio de no detonar el dispositivo que, en realidad, nunca existió. "No sé si podrá pasarme la plata a Mercado Pago", se lo escucha decir como si se tratara de una transacción cualquiera.

También aclara que puso la bomba "en la parte de abajo, en el primer piso". La mentira se cae cuando el operador le pregunta "en qué oficina lo puso" y el supuesto terrorista responde: "No sé, no me he fijado, no me he dado cuenta".