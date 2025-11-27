El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

Este hombre quedó preso el miércoles a primera hora y, con el correr de las horas, se confirmó que sigue aprehendido, pero en su domicilio. Fuentes del caso confirmaron que padece varios problemas de salud y que, para su estado, lo mejor era que se quedara en su casa a la espera de la audiencia en su contra.
Por lo que ha trascendido hasta ahora, el joven escuchó ruidos en el techo de su casa; cuando salió, se topó con dos ladrones que querían robarle el motor de un aire. Instantes después le dispararon. Esos mismos ruidos escuchó este anciano que, según lo que dijo cuando lo aprehendieron, salió con su arma e hizo dos disparos contra ellos para ahuyentarlos. Según él, no le había disparado a nadie.
Cabe destacar que este hombre es legítimo usuario de la pistola 9 mm que portaba y que fue secuestrada por la Policía. Tiene la documentación correspondiente y la licencia vigente, confirmaron fuentes del caso.
Se espera que la audiencia en su contra se realice en las próximas horas y que el fiscal Alejandro Mattar, de UFI Genérica, le impute algún delito; se espera que sea el de lesiones graves o abuso de arma. La víctima de este episodio se encuentra internada en el hospital por el balazo sufrido. Según la Policía, el proyectil ingresó por su cuello y salió por la zona pulmonar; a pesar de la gravedad, su vida no correría riesgo.