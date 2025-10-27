El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

El pasado viernes, la Policía de San Juan dio a conocer que un hombre de Albardón había sido detenido por tener gran cantidad de plantas de marihuana en el interior de su casa . Literalmente tenía un gran cultivo con casi 50 plantas de cannabis sativa.

Procedimiento Allanan casas de Chimbas por una causa de amenazas y se topan con más de 1 kilo de marihuana

Operativo policial Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

La policía dio a conocer solo este hecho, pero ahora salió a luz de la manera insólita de cómo cayó. Como así también, que el mismo era buscado -desde un día antes- por una denuncia de amenazas y lesiones en su contra.

Cronológicamente todo comienza el jueves. Por un problema de vieja data, Cañizares le disparó con una pistola de aire comprimido (réplica de 9mm) a otro sujeto a la altura del pecho y lo amenazó de muerte.

La denuncia contra él se realizó y empezó a ser buscado por personal policial. Al día siguiente, viernes 24 de octubre- la policía lo arrestó por una contravención ya que tenía unos cigarrillos de marihuana.

Los efectivos se dieron cuenta de que Cañizares era buscado desde el jueves por la agresión. Lo aprehendieron y el fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica le solicitó al juez en turno el allanamiento para dar con el arma. Cuando realizaron el procedimiento en su casa se encontraron con la plantación de marihuana. El arma no fue hallada.

Cañizares finalmente quedó en la mira en dos fueros. Uno por la agresión con arma y otra por la marihuana en la Justicia Federal.

Este lunes a primera hora tuvo la audiencia por la causa de UFI Genérica. Se le dio a conocer al juez el hecho y el fiscal solicitó la prisión preventiva. El magistrado finalmente resolvió dictarle 3 meses de investigación penal preparatoria (IPP) y 1 mes de prisión domiciliaria. Cabe destacar que Cañizares ya cuenta con una condena condicional de 9 meses por tenencia ilegítima de arma de fuego.