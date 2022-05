El permiso para que el femicida de Cristina Olivares, Miguel Palma, visitara a sus padres en un domicilio en Rawson la semana pasada, generó un fuerte dolor y rechazo en los familiares de las víctimas no sólo de este caso sino de todos los que se han dado en San Juan en los últimos años. Por eso, se manifestaron en las puertas de tribunales este martes, encabezados por Sandra y Antonio Olivares, padres de Cristina.

WhatsApp Image 2022-05-17 at 9.29.31 AM.jpeg

Rosa, la mamá de Celeste Luna, otra víctima de femicidio en San Juan, habló de la causa Olivares: "que le expliquen por qué lo dejaron salir a visitar a sus padres, es para burlarse porque no tiene perdón de Dios lo que han hecho". Sobre su caso en particular, dijo que "nosotros tenemos miedo porque la madre de él es una persona enferma y nunca nos tuvo en cuenta. En dos años capaz que le den permiso a él pero mi hija no está viva. Como papás seguimos llevando ese dolor. De qué nos sirve que los asesinos estén presos si los dejan salir", opinó la mujer conmovida, en declaraciones a Canal 13 San Juan.