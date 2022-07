Dijo que le robaron el auto, pero era mentira: lo perdió en un mal negocio

El auto es un Peugeot 208 modelo 2014, que fue denunciado como robado el domingo 26 de junio último por un hombre de apellido Gramajo, según los datos policiales. Esta persona aseguró que ese día, alrededor de las 8.30, dejó su coche estacionado sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Lateral de avenida de Circunvalación en Santa Lucía. Contó que fue a hacer unos trámites y regresó al mediodía, pero el coche ya no estaba.

Lo extraño fue que dijo que el auto blanco, con vidrios polarizados y patente OML 175, tenías las puertas con trabas. Además, señaló que dentro de la guantera se encontraban el título de propiedad y la cédula verde del vehículo.

El caso empezó a investigarse en la Seccional 5ta, pero las primeras averiguaciones no arrojaban nada. No encontraron testigos que haya visto el vehículo y en las cámaras de la zona no captaron imagen alguna del Peugeot.

Todo pasó a manos de los policías de la sección Robos y Hurtos de la Central de Policía. Para los investigadores, el caso les pareció extraño desde el primer día en razón de que no se pudo constatar que el auto estuvo estacionado donde aseguró Gramajo. Por otro lado, lo citaron para ratificar la denuncia y no apareció.

Como suele hacerse, los investigadores pidieron informes a los puestos policiales en los controles interprovinciales para saber si habían sacado el vehículo en esos días. Para sorpresa de muchos, descubrieron que el mismo Gramajo salió de San Juan a bordo del Peugeot 208 el sábado 25 de junio.

Es decir que no había robo. La denuncia era falsa, dado que el supuesto damnificado ya no tenía el auto en su poder cuando se presentó el día domingo a la comisaría de Santa Lucía. Lo que arrojaron las averiguaciones de los policías de Robos y Hurtos fue que, aparentemente, el hombre se llevó el auto a San Luis para venderlo. Hizo la transacción por otro vehículo y además entregó 900 mil pesos, pero supuestamente los vendedores le dieron un rodado mal habido. Cuando se dio cuenta que lo habían embaucado y había perdido su Peugeot 208, decidió denunciarlo como robado para que la Policía lo buscara.