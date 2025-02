Dictaron la prisión preventiva para uno de los asesinos de Kim

Rawson Una mujer violó la perimetral y se le apareció a su ex novio en plena madrugada: terminó presa

En relación al otro acusado, de 14 años, este pidió declarar y negó su participación en el asesinato. A pesar de su declaración, permanecerá bajo custodia hasta una nueva audiencia programada para la próxima semana, donde se definirá su situación procesal.

El caso ha generado un debate sobre la edad de imputabilidad en el país, ya que ambos involucrados son menores de edad. Mientras que el acusado de 17 años puede ser juzgado casi en su totalidad bajo la ley aplicable a mayores de edad, la situación del menor de 14 años es distinta, aunque por el momento no fue liberado.

Testigos indicaron que los agresores intentaron arrojar a Kim desde el vehículo mientras huían, lo que resultó en lesiones graves que finalmente causaron su muerte. La autopsia confirmó que la menor murió debido a un shock hipovolémico por múltiples traumatismos, incluidos los provocados por el arrastre durante la huida.

La mamá de Kim, visiblemente destrozada, pidió justicia para su hija: "Me destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar las imágenes". La fiscal Ibarra señaló que el crimen ha dejado una huella profunda en la comunidad y reafirmó su compromiso en la investigación para que los responsables enfrenten la justicia.