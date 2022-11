Después del accidente, evoluciona favorablemente la esposa del cortista Juan José Victoria

El caso se dio a conocer el último lunes 7 de noviembre por la tarde. Ni el Poder Judicial, ni la Policía emitieron ningún comunicado oficial sobre cómo fue el accidente y qué lo originó, como tampoco por qué los uniformados no tomaron medidas ni labraron un acta de choque y menos realizaron el control de alcoholemia, tal cual dispone el procedimiento.

El siniestro habría ocurrido en el barrio Del Bono de Capital, en cercanías de la casa de Victoria. Con respecto a la mecánica del hecho, se supo que el cortista perdió el control de su coche porque se le atravesó un perro, que entonces el vehículo golpeó contra un montículo y después se estrelló contra un árbol, relataron fuentes vinculadas al ministro. No hay certezas, ni siquiera del lugar exacto del accidente debido al silencio oficial. En el mismo barrio, los vecinos dijeron no saber nada, lo mismo que los agentes apostados en esa zona.

En la policía no dieron a conocer ningún detalle. Este martes a Tiempo de San Juan una fuente oficial buscó explicar que, como era un accidente que no involucraba a terceros y no parecía de gravedad, dejaron todo en manos del ministro de la Corte y sus colaboradores. Otra fuente dijo que en realidad los uniformados llegaron al lugar del choque para tomar las primeras medidas, pero hubo una orden que les indicó que se fueran.