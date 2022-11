Las dudas que aún persisten sobre el violento choque del presidente de la Corte de San Juan

A un día que se conociera que el presidente de la Corte de Justicia de San Juan protagonizó un violento accidente en su auto y su mujer resultó herida, continúan las dudas en torno al siniestro vial ocurrido el sábado el último y que se mantuvo en estricto silencio hasta que se hizo público este lunes. Del Poder Judicial y de la Policía no emitieron ningún comunicado oficial y esto genera más interrogantes sobre cómo fue el accidente y qué lo originó, como también de por qué los uniformados no tomaron medidas ni labraron siquiera un acta de choque y menos realizaron el control de alcoholemia, tal cual dispone el procedimiento en todos los casos.

El hermetismo se volvió más cerrado desde que, primero Canal 13, y después TIEMPO DE SAN JUAN divulgando más datos, revelaran este lunes el tremendo accidente que tuvo el cortista Juan José Victoria, actual presidente de la Corte de Justicia de San Juan, y su esposa Gabriela Sánchez. La única imagen que trascendió del siniestro muestra al auto BMW destrozado en todo el frente. Tan fuerte fue el impacto que la mujer sufrió una fisura en una vértebra, según un funcionario cercano al ministro, y fue intervenida quirúrgicamente. Esto último obligaba a actuar de oficio a la Policía, pero eso no sucedió y todo se manejó en forma particular, de modo que no está claro lo acontecido.

La versión que hay hasta el momento es que el choque se produjo en proximidades de la casa de Victoria en Barrio Del Bono, Desamparados. Y que el cortista perdió el control de su coche porque se le atravesó un perro, que entonces el vehículo golpeó contra un montículo y después se estrelló contra un árbol, relataron -sin dar precisiones- fuentes vinculadas al ministro. De nada existe certeza, ni siquiera del lugar exacto del accidente debido al silencio oficial. En el mismo barrio, los vecinos dijeron no saber nada, lo mismo que los agentes apostados en esa zona.

La oficina de Relaciones Policiales y el Departamento de Comunicaciones de la Corte no informaron al respecto. Los únicos que confirmaron la existencia del hecho fueron algunos allegados a la Corte y el propio Victoria, quien expresó brevemente: “Estamos muy bien”, a la vez que agregó que “mi esposa está internada y fue sometida a una pequeña intervención, pero no reviste gravedad y está bien. En dos días más le dan el alta”.

Juan José Victora.jpg El ministro. Juan José Victoria actualmente es el presidente de la Corte de Justicia de San Juan.

¿De por qué no se informó sobre el accidente? La respuesta está en que la Policía no tomó intervención directa o no se lo permitieron. Una fuente oficial buscó explicar que, como era un accidente que no involucraba a terceros y no parecía de gravedad, dejaron todo en manos del ministro de la Corte y sus colaboradores. Otro funcionario aseguró que, en realidad, los policías llegaron al lugar para tomar las primeras medidas y auxiliar a la herida, pero la orden fue que se retiraran.

Eso explica también de por qué tampoco se sabe a qué velocidad conducía. Lo máximo permitido dentro del casco urbano es de 40 km por hora, pero un experto que vio la foto del auto indicó que, por los daños que presenta el BMW, todo hace suponer que transitaba muy rápido. Otro dato es que, como la Policía no intervino, no se realizó el control de alcoholemia.

Un alto jefe policial retirado aseguró que no se cumplió con el procedimiento, tal cual ordena la Ley para todos los casos. La Policía debe intervenir en todo siniestro vial, más cuando hay una persona lesionada, sea o no acompañante del conductor, señaló ese exfuncionario conocedor del tema.

Aun si fuese un simple choque, en la comisaría debe iniciarse las “actuaciones preliminares” para dejar constancia del siniestro. Además, porque en base a esa documentación, se expiden las constancias sobre siniestro vial para presentar en el seguro. Para las compañías es obligatorio esa constancia policial, consignó.

Ahora, con más razón debió intervenir el personal policial al haber una persona herida. Se “actúa de oficio” para registrar todo y no dejar librado nada al azar. “¿Qué pasa si esa persona lesionada después se descompensa o le detectan una herida de gravedad?, explicó el exjefe policial. En el caso del cortista Victoria y su esposa aparentemente nada de esto se hizo y el silencio genera más duda y polémica.