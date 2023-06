Desgarradoras palabras de la mamá de la alumna del Luján, tras la detención del presunto abusador

Respecto al joven detenido, la mujer, de la que no se revela su identidad para proteger a la menor, señaló que "No hay dudas de que fue él. Cuando le mostré la foto a mi hija no dudó ni un segundo y ella, por su condición, es una niña que no tiene picardía, es muy sincera, no tiene filtros y todo lo que ella nos dijo se lo informamos a la justicia"

Por otro lado, la mamá de la víctima se refirió a las autoridades del Colegio Nuestra Señora de Luján, lugar que fue escenario del terrible episodio.

"El cura nunca me llamó. Después de que yo los puse en conocimiento de lo que había pasado sólo recibí dos mensajes de texto, uno el 25 y otro el 30 de mayo. En los dos nos decían que si queríamos ir ellos estaban a disposición. Nada más que eso, dos mensajes de texto. Y ahora, tras enterarse de la detención, nos enviaron un mail citándonos en el colegio, pero no vamos a ir, no estamos en condiciones de sentarnos a hablar con personas que nos dieron la espalda. Para qué vamos a ir, para que nos sigan mintiendo, para que nos digan que activaron el protocolo. No sirve de nada a esta altura, no sirve de nada que pidan perdón. Que los perdone Dios, yo no perdono. Este daño es irreparable. El colegio era el lugar más seguro para nuestra hija, el único lugar en el que la dejábamos solita", expresó totalmente quebrada.

Además, la mamá agradeció el apoyo de todas las familias de la comunidad educativa, quienes mostraron su apoyo desde el primer momento. "Es increíble el apoyo que recibimos, hasta de papás que ni siquiera conocemos. El apoyo que nos dan fue el que nos ayudó a seguir adelante con todo esto"

Por último, la mujer envió un mensaje a la mamá de Lucas Salinas, el estudiante de 18 años señalado como presunto abusador.

"Yo también soy madre de un chico de 18 años y uno sabe los hijos que tiene, uno ve lo que les pasa, uno sabe todo como madre. Yo le digo a esa mamá que por qué no se dedicó a su hijo, a tratarlo para que no le haga daño a nadie. Le pido que se ponga una mano en el corazón, que vea la situación y que le dé la ayuda que necesita. Uno sabe los hijos que tiene", finalizó