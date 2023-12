Denuncian penalmente a un geriátrico sanjuanino por la muerte dudosa de una mujer de 79 años

WhatsApp Image 2023-12-24 at 13.43.17.jpeg

Una de las hijas de la mujer fallecida contó que la mujer estaba alojada en el geriátrico desde octubre pasado y que 15 días después, empezaron los inconvenientes con los dueños de la residencia. "Yo pedí que me informaran cuando le hagan análisis a mi mamá, el por qué de los estudios y el costo. Es tu familiar y uno tiene que conocer lo que le hacen, lo que le pasa; tenés que estar al tanto. Entonces después de eso nos citaron y nos dijeron que decidían que mi mamá no esté más en la residencia. A ellos les molestaba ese tipo de exigencias", contó Flavia.

María Carmen transitaba su segunda experiencia en un año en un hogar de adultos mayores. Ella no sufría afecciones complicadas, sólo se medicaba por una leve diabetes y la presión, aunque no manifestaba bajas o subas de presión. Sí estaba en silla de ruedas, pero consiente. En medio de su estadía en la residencia ubicada sobre calle Salta, el médico y dueño de la propiedad le indicó clonazepam, aunque ellos se negaron a comprar ese medicamento. "Nosotros comprábamos lo que el médico recetaba. Un día nos dijeron que mi mamá necesitaba atención psiquiátrica porque tenía ataques de pánico y él no era psiquiatra para tratarla. Pero contrariamente nos indicó una vez clonazepam".

El día que la mujer muere la familia esperaba el llamado de la trabajadora social. El teléfono sonó recién en la noche, cerca de las 21hs, y para avisar que la mujer tenía problemas para respirar. Los hijos tardaron unos minutos en trasladarse a la residencia. Cuando llegaron al lugar ya se había producido el deceso. Fue en una ambulancia que se encontraba en la puerta del geriátrico y esperaba por los familiares para llevarla de urgencia al hospital. No hubo tiempo.

"Cuando los médicos dicen que esto es de vida o muerte, trasladan al paciente. Pero no, estuvieron en la puerta esperándonos. Cuando llegamos nos dijeron que murió. De la ambulancia llevan a mi mamá al interior de la casa. La metieron a ese lugar. Cuando yo vuelvo a la cochería, mi mamá estaba en una habitación donde estaban unos abuelitos que habían dormido para que ella pudiera estar ahí. No me dejaron entrar. Y cuando lo hicieron, me mandaron con una enfermera que estaba todo el tiempo conmigo. Fue todo muy irregular", agregó Flavia.

Este sábado la Justicia ordenó la exhumación del cadáver y este domingo, en vísperas de Navidad, se llevó a cabo la autopsia correspondiente. El abogado de la familia denunciante señaló que irán hasta las últimas consecuencias. "Ahora toca que el proceso de investigación tome el proceso normal. Fiscalía entenderá después si con los elementos de la denuncia y el resto tiene las pruebas suficientes como para formalizar los cargos. La intención de la familia es ir hasta la última instancia", apuntó el abogado Rivero.