Denuncian la estafa millonaria de una agencia con un viaje de las mamis hockey de San Juan

La denuncia es contra un tal Emanuel Giménez, de la agencia Camote Travel Op Mayorista de Turismo, que funcionaba en la calle Neuquén, Chimbas, y la firma ANDO Transporte y Logística con asiento en Mendoza, según la documentación que presentó en la Policía. Gallardo explicó que la oficina de Giménez es una sucursal de esta otra empresa de mendocina.

El contingente estaba compuesto por ochenta jugadoras de los clubes Universidad, Estudiantil, AMET y de la municipalidad de Rawson, explicó. Gallardo, que siempre se encarga de organizar esas excursiones, ya había contratado a esta firma para otros viajes. Como en las otras ocasiones, pagaron con antelación: a Giménez le entregaron 1.300.000 pesos y 500 dólares, que cubrían el viaje ida y vuelta de San Juan a Misiones, visita a las cataratas y el traslado diario durante la competencia.

Ellas debían partir el 1 de septiembre de 2022. Sin embargo, el 28 de agosto de ese año, se contactaron con Giménez para ultimar detalles y éste les comunicó que no iban a poder viajar. “Nos dijo que no había viaje. Directamente se cerró en que no contrató los colectivos porque no tenía la plata, que se la había gastado. Quiso explicarnos que, con el tema de la inflación, no cubría los costos. Todo esto cuando existía un contrato y él mismo nos dijo que, si cancelábamos el viaje, se congelaba el precio”.

Roxana y otra de las organizadoras tuvieron que salir a buscar otra empresa. En esos días contrataron otra agencia, firmaron documentos y pusieron dinero de su bolsillo para concretar el viaje. Y lo hicieron, las ochenta mujeres partieron a Misiones, pero les quedó la deuda. A la vuelta se reunieron con Giménez y recibieron la promesa de la devolución de la plata, pero pasaron los meses y hasta la fecha no puede recuperar el 1.300.000 pesos y los 500 dólares.