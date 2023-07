Dejaron en libertad al colectivero que protagonizó un choque fatal en La Bebida

Con esta decisión, a Moreno no se le achacará -por ahora- ningún delito. Es decir que no se hará una formalización contra él por el delito de homicidio culposo. Cabe aclarar que la fiscalía tiene 72 horas para imputar formalmente al detenido por un delito, pero si no se hace queda en libertad cumplido ese término.

WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.34.02 (1).jpeg

¿Por qué quedó en libertad?

Desde la justicia dijeron que, con las primeras pruebas recolectadas, el colectivero no sería el responsable del siniestro; si no del motociclista.

Testigos del siniestro dijeron que el motociclista iba muy rápido y que él impacta al colectivo que iba a mínima velocidad por el interior del Lote Hogar N°20.

El choque fatal ocurrió en el interior del Lote Hogar N°20 en la esquina de Santiago del Estero y Agustín Roberto. El colectivo -se desconoce la línea- se dirigía de Norte a Sur por Santiago del Estero y el motociclista lo hacía por Agustín Roberto de Este a Oeste. Esto quiere decir que la pasada la tenía el colectivero, según lo que rigen las leyes de tránsito nacionales.

¿Se formalizará contra el colectivero?

Por ahora no. El caso seguirá siendo investigado por la UFI N°4 de Delitos Especiales a cargo de Francisco Micheltorena. Se harán las pericias permanentes del hecho y con el resultado de las mismas se tomará la decisión si se formalizó o no este siniestro que tuvo una finalidad trágica.