Crimen en Santa Lucía: impactante relato de la mujer que lo encontró asesinado y apunta a la planificación del hecho

“ ‘Esta casa es mía y nadie me la va a sacar’ , así me decía “Don Masa” y se golpeaba el pecho”. Esta fue una de las primeras frases que dijo la vecina (Rocío Carrizo) que encontró sin vida a Juan Carlos Muñoz, el anciano de 69 años que fue asesinado en su casa del B° Camilo Rojo en Santa Lucía. Ella afirmó que presentía que algo le había pasado a este jubilado y que todo “fue planeado”.

Los vecinos del barrio están muy enojados y quieren que se haga justicia por el crimen de “Don Masa”, así le decían a Juan Carlos Muñoz. “Yo lo encontré y lo vi ahí tirado, pobrecito. Ya me parecía raro porque no aparecía y le decía a mi esposo que algo le había pasado, yo lo presentía”.

Esta mujer dice que entró a la casa de él porque no lo había visto en todo el día y que cuando entró dice que lo vio tapado con una colcha. “Llame a la ambulancia y a la Policía. El de la ambulancia me dijo que le tomara el pulso, pero cuando le saqué la colcha que tenía encima, vi una imagen horrible y me fui. No podía tocarlo”, manifestó espeluznada.

"Don Masa era un señor que no se metía con nadie. Hacía la suya y nada más. Siempre a las 8 de la mañana salía a regar y salía para tomar su matecito. Juntaba cartones, se tomaba un vinito y escuchaba música. Se ponía a bailar en la puerta y dos lo jodían. Era un buen hombre".

Y agregó: “ Era una escena de terror, sus manos estaban marcadas con sangre en la pared como queriéndose resistir”. Esta mujer está convencida que este hecho fue planeado por las personas que hacía entrar “para tomar un vino”. “Lo han planeado, espero que la pague ese hijo de p… que lo hizo porque se ensañaron con Don Masa”.

Los vecinos hablaban del detenido (que no quisieron dar su nombre). Supuestamente este sujeto se contradijo con los policías cuando se hizo el cerco en la madrugada del miércoles 1 de mayo. “Primero dijo que no había venido hace tres días y es mentira estaba todas las noches ahí tomando y drogándose. Ese ha sido. A ese lo tienen detenido ahora”, dijo la vecina.

Rocío también habló que Juan Carlos iba a su casa y se le largaba a llorar diciéndole que le habían robado los papeles de la casa, que le habían sacado el DNI y otros documentos que él tenía. “A mi me dijo que hasta una vez le sacaron un préstamo a su nombre $200.000”, detalló.

Dato: a la casa de Juan Carlos Muñoz llegaron parientes de él. Supuestamente unos hermanos. Él era oriundo de Caucete.

Rocío finalmente manifestó que Don Masa le había dicho que la casa se la quería dejar a una hermana y a su sobrina y que le decía: “‘Esta casa es mía y nadie me la va a sacar’, así me decía “Don Masa” y se golpeaba el pecho”.

¿Un problema de intereses en puerta?

Este medio al finalizar la charla con los vecinos, una mujer llamada Luciana se acercó y se presentó como la “apoderada” del señor. Manifestando que ella se hacía cargo del cobro de la pensión y que la casa estaba a su nombre mostrando la documentación.

“La fiscalía no ha venido hablar conmigo” y también dijo que ella y su esposo habían encontrado a Juan Carlos Muñoz. Historia diferente a la que contó Rocío, mujer que aseguró que fue testigo de la fiscalía y la que contó todo.

Paralelamente, los vecinos hablaron de esta mujer que se mostró como la apoderada de Juan Carlos Muñoz. Manifestaron que se quedaba con el dinero y que se apoderaba con las casas de los vecinos. “Primero se quedó con la casa del “Gordo” (vecino de Juan Carlos Muñoz) y ahora con la de Don Masa”.