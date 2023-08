Crimen en Desamparados: la víctima estaba golpeada y desnuda en la habitación

En la vivienda había una ventana rota, y según los vecinos, habían escuchado ruidos durante la madrugada.

Fuentes de la investigación a Tiempo de San Juan que cuando la policía entró al inmueble estaba todo revuelto y lleno de sangre, y Griselda estaba sin vida en su dormitorio, desnuda y desfigurada por los golpes que recibió en todo el cuerpo. Los investigadores informaron además que los golpes los tenía sobre todo en el rostro, así como una fractura de cráneo.

El motivo del crimen hasta ahora no está claro para la policía. La hipótesis más fuerte que tenían esta mañana era que la habían asesinado en ocasión de robo, pero en la propiedad solo faltaba un televisor pequeño. Además según los vecinos "era una mujer de la casa, reservada, que no hablaba con nadie, no tenía problemas con vecinos ni amoríos".