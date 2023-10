Consumió cocaína, fue a buscar a sus hijos y acuchilló a su ex

Cuando Levis llegó, frenó su auto en la puerta de su casa. En ese momento, sus hijos comenzaron a llorar porque no se querían ir con su padre. Por este motivo, su hijo salió a la calle , se arrimó al auto porque el padre lo llamaba, y lo ve consumiendo cocaína.

Por este motivo, la damnificada dijo que los niños no se irían con él y que no tenían pañales ni leche. Luego, Levis contestó: “Vigilanta. Siempre me pedís cosas y vos cobrás la asignación y no les comprás nada”. La denunciante respondió: “Más vigilante que vos no hay nadie. Y a mí no me trates mal ni me vengas a faltar el respeto afuera de mi casa”.

Tras este hecho, Levis sacó de la cintura un cuchillo tipo Tramontina. Con este elemento, lastimó el brazo derecho de su ex, forcejeó y salió muy rápido de la puerta de la casa. En ese momento, pasó un móvil policial y detuvieron al responsable del hecho.

Finalmente, el hombre fue condenado por lesiones leves agravadas por el vinculo y en contexto de violencia de género. La sentencia fue de seis meses de prisión de cumplimiento condicional.