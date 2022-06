Confirman de qué murió la anciana de Rawson y siguen las dudas

Se conoció el resultado de la autopsia al cadáver de la anciana encontrada muerta el jueves último en Raswson, pero no despejó todas las dudas. Todavía no hay certeza si la herida en su cabeza fue producto de una caída accidental o alguien golpeó a la abuela con un elemento contundente.

El fiscal Renato Roca y los investigadores policiales que trabajan en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales esperaban que el informe despejara el misterio, pero el estudio forense no alcanza para esclarecer qué pasó con la María Navarro, de 85 años. La anciana fue encontrada muerta el jueves a la tarde dentro de su domicilio en la calle Baqueano en el barrio Residencial Sarmiento, en Rawson .

Tal como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, la anciana estaba tendida en la entrada de su dormitorio, boca arriba, con camisón y presentaba sangre y un golpe en el costado derecho de la cabeza. Ahora bien, no podían afirmar si esa herida era como consecuencia de una caída o el ataque de otra persona.

Sí descartaron el robo, pues en una caja de zapatos encontraron fajos de billetes por una suma aproximada de 200 mil pesos, dijeron. Según los investigadores, no hallaron un palo u otro objeto para sospechar que le pegaron. Tampoco huellas de otras personas, dijeron. En apariencia no detectaron rastros de lucha o arrastre dentro de la casa, aunque el interior mostraba mucho desorden y nada de aseo. Al parecer, la anciana no limpiaba y aparentemente ni cocinaba.

En la Policía afirmaron que la puerta de rejas del jardín estaba con candado, pero la puerta del frente estaba sin llave. Y el resto de los accesos a la vivienda estaban cerrados, algunas puertas tenían sillas apoyadas para trabarlas.

Desde un principio, los investigadores señalaron que no descartaban nada, pero se animaban a decir que no hallaban indicios de un asesinato y que las dudas se iban a despejar con la autopsia. El informe forense pudo esclarecer algunos puntos, pero no explicaría lo central: si la golpearon o se cayó accidentalmente.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia. El informe señaló que Navarro murió producto de ese golpe que tenía en el costado derecho de la cabeza, que agonizó antes de morir y que llevaba al menos cinco días de fallecida, señalaron fuentes del caso. También dijeron que examen al cadáver no pudo revelar si esa herida mortal fue porque se cayó sola y se golpeó, o alguien la atacó.

Es así que los investigadores continúan trabajando para establecer con certeza qué pasó con la anciana o si se trata de un crimen. Además, está pendiente la pericia en la vivienda para determinar si hubo o no una fuga de gas.