La anciana que encontraron muerta en Rawson tenía un golpe en la cabeza

La anciana que fue hallada muerta en la tarde de este jueves tenía un golpe en la cabeza y sangre, confirmaron fuentes del caso. Ahora no se sabe si fue producto de una caída o alguien la atacó. Los investigadores no descartan nada hasta no tener el informe forense, pero persisten las dudas acerca de deceso de la mujer de 85 años del barrio Residencial Sarmiento de Rawson.