Confirman pena y la libertad para un sujeto que abusó de un menor

Es decir que E.D.M. seguirá en libertad cumpliendo la condena de 3 años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple.

Sobre esta nueva resolución de casación, fuentes judiciales dijeron que al principio de la resolución los representantes fundamentaron: “Se ha fijado que el tribunal de casación no es un tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo (de nuevo) la causa y corregir todos los errores de hecho y de derecho que pueda cometer el juez de sentencia, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo y procesal, tanto para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva como la inobservancia de las normas procesales. Dicha impugnación no habilita la posibilidad de examen y revisión de la cuestión justiciable, en todos sus aspectos de hecho y de derecho, sino, únicamente el marco restringido fijado por el artículo 537 de la ley ritual."

Entre otros fundamentos, finalmente los miembros de Casación expresan: “De manera que, las objeciones planteadas por la recurrente a esta altura del proceso, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 504, 537 y 544 del código ritual de aplicación, son impropias”.