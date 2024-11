Confirman la desestimación de la denuncia contra el fiscal Iván Grassi, señalado de adulterar pruebas y amenazar

Esta denuncia hecha por Darío Endrizzi junto a su abogada Paola Miers primero recayó en el fiscal Ignacio Achem (el otro coordinador de UFI Genérica) . Éste resolvió desestimar por completo esta denuncia porque no se configuraba el delito. La letrada Miers solicitó que fuera revisada.

Ahí cayó en manos de la fiscal Daniela Pringles y en su resolución explicó en primer lugar que esta presentación de revisión se presentó de manera “extemporánea”, es decir, que no se respetó el tiempo que otorga la ley; pero que de igual manera iba a ser estudiada para “no vulnerar el derecho y el acceso a la Justicia” del denunciante, en este caso Darío Endrizzi y la abogada Paola Miers.

Además de responder uno por uno los 11 planteos que hizo Endrizzi en su presentación, la fiscal resaltó en su resolución que esta maniobra fue con una clara animosidad contra el fiscal Iván Grassi. “No deja de ser llamativo para esta Coordinadora que no obstante lo sentenciado por el Tribunal de Juicio (Darío Endrizzi acusado de homicidio fue absuelto por el beneficio de duda por unanimidad), aun así traigan a investigación a este fuero penal diversos planteamientos que provenían claramente de diferentes actores de ese juicio, pero que el Sr. Endrizzi y su defensa han atribuido exclusivamente al Fiscal de aquel Juicio (Iván Grassi), planteos que claramente han sido erróneos lo que la ha postre no pueden prosperar en su análisis, pero que de ello me lleva a la conclusión de entender cierta animosidad en su interposición”.

Iván Grassi, entre otras cosas, fue acusado de adulterar pruebas, que le mintió a los jueces de juicio y que maltrató a la abogada Paola Miers junto al juez de Garantías Javier Figuerola. En otra de las conclusiones de Pringles expresó: “Si bien la prueba colectada y producida en juicio, no fue suficiente para dictar un veredicto de culpabilidad, tampoco ello implica considerar que el Dr. Grassi, con su actuar, haya faltado ni a su deber de objetividad, buena fe procesal, ni deberes a su cargo. Ya que, como órgano acusador, es su facultad introducir solamente la prueba que considere atinente a su postura y descartar la prueba que considere irrelevante, no considerando ello a mi criterio una conducta reprochable”.

Cabe destacar que en la resolución del tribunal de juicio no dice en ningún lugar que Iván Grassi actuó mal u que faltó en su deber. Para Pringles la postura del denunciante (Endrizzi) y Paola Miers es llamativa. “(…) Los propios jueces del tribunal le señalan que no existió por parte del MPF mala fe procesal alguna”.

Darío Endrizzi quedó como el único acusado por el crimen en perjuicio de Carlos Guillermo Crespillo. Fue a juicio y el tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Endrizzi. Tras esta resolución, la abogada salió a hablar públicamente contra Iván Grassi. Días después, dio a conocer que junto a Endrizzi lo había denunciado en UFI Genérica. Denuncia que ahora fue desestimada.