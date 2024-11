Condenaron a un sanjuanino comilón: pedía viandas y las pagaba con una app trucha

El incidente ocurrió el pasado 6 de noviembre cuando un hombre fue hasta un negocio ubicado en calle General Acha 22 Sur, llamado "El Mar del Sabor" y compró una vianda para llevar.

Un empleado del negocio lo reconoció porque había ido anteriormente a comprar comida y ya lo habían detectado porque usó una aplicación trucha de Mercado Pago para simular que había abonado el producto. Ahí mismo llamaron a la Policía y se formalizó una denuncia contra el "comilón".

El uso de aplicaciones truchas que simulan ser billeteras virtuales como Mercado Pago, se ha convertido en moneda corriente en las últimas semanas y cada vez son más los comerciantes que intentan prevenir este tipo de engaños.

Esta vez, el empleado se dio cuenta de todo y le pidió al "cliente" que suba al piso superior para ver si el dinero había ingresado y, efectivamente, eso no había ocurrido. El sujeto fue aprehendido por Flagrancia y recibió una suspensión de juicio a prueba. Esto quiere decir que no irá preso pero por un año deberá hacer 30 horas de tareas comunitarias y pagar una reparación simbólica de $20.000. Por supuesto, tampoco podrá probar más las delicias de "El Mar del Sabor" porque no puede acercarse a 500 metros del negocio.