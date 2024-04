Condenaron a los dueños del departamento de la triple tragedia en Concepción

Tras casi 7 meses de investigación, este miércoles 10 de abril se realizó una audiencia contra los dos imputados y ambos aceptaron condena en un juicio abreviado. El juez de Garantías Alberto Caballero condenó a este matrimonio con 3 años de prisión condicional por homicidio culposo agravado por el número de víctimas (tres).

El magistrado también les dictó una inhabilitación especial. Este matrimonio no podrá alquilar el departamento donde ocurrió la tragedia por el término de 6 años.

La pericia fue contundente para confirmar que las jóvenes fallecieron porque el lugar no estaba apto para vivir. Pero no tan solo eso, el departamento no contaba con ninguna habilitación, es decir que lo alquilaron de manera ilegal.

Esa madrugada del 12 de agosto hizo frío y las chicas encendieron la calefacción, habían utilizado la cocina para calentar el agua y el calefón se mantuvo siempre encendido. El oxígeno poco a poco se perdió y las jóvenes -sin darse cuenta- empezaron a inhalar monóxido de carbono y en cuestión de minutos perdieron la vida.

La menor se había ido de su casa y la madre se enteró de que estaba en este departamento ubicado por calle Entre Ríos al 300 (N). La mujer llegó y ya era tarde, las muchachas ya habían perdido la vida.

Las víctimas podrían haber sido cuatro ese día, pero una joven se fue horas antes de la tragedia. Esa chica fue testigo en la investigación y contó que cuando se fue había salido algo descompuesta pero que después se compuso. Las cámaras de seguridad de la propiedad mostraron el momento que esta mujer se iba.