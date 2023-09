Condenan a 10 años de prisión al jornalero de Sarmiento que violó, golpeó y amenazó a su ex

El jornalero de Sarmiento, Mario D. , acusado de un grave delito en perjuicio de su ex fue condenado a 10 años de prisión efectiva. El tribunal colegiado, presidido por Alberto Caballero con los vocales, Federico Rodríguez y Andrés Abelín Cottonaro, lo sentenciaron por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas coactivas, abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples; todo en concurso real.

Comienzo de juicio A un jornalero de Sarmiento acusado de violar, golpear y amenazar con machete a su ex podría recaerle una pena de 25 años

WhatsApp Image 2023-09-19 at 09.45.44 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-09-19 at 09.45.44 (2).jpeg Fiscal ayudante Érica Funes en el momento que estaba siendo leída la sentencia.

Este hombre fue denunciado por su expareja. El caso es aterrador porque por en un ataque de celos este la golpeó, amenazó con un machete y hasta la sometió sexualmente sin el consentimiento de ella.

La señora vivió una pesadilla, tuvo que pedir auxilio a escondida. Un mensaje “Ayuda” enviado a un familiar le salvó de que todo haya terminado de peor manera.

WhatsApp Image 2023-09-19 at 09.45.45.jpeg Defensor oficial, Martín García.

Este hombre actuó de manera muy sínica y siniestra porque mintió diciendo que su pareja había sido asaltada. Él decía al teléfono, “Ay gordita te han robado y golpeado” para luego contar que a su pareja la habían asaltado en la terminal. Ahí la mujer habría sido amenaza para que no contara nada: “Si vos me denuncias te mato y mato después, porque yo preso no voy a ir”.