A un jornalero de Sarmiento acusado de violar, golpear y amenazar con machete a su ex podría recaerle una pena de 25 años

La acusación del Ministerio Público Fiscal contra este hombre es gravísima. Todo comienza en noviembre de 2022 cuando esta mujer denunció en CAVIG a su pareja diciendo que hace 2 años padecía todo tipo de hechos de violencia; dando a conocer también que en 2021 lo denunció por abuso sexual con acceso carnal pero después se retractó por las amenazas de muerte que este hombre hizo contra ella.

Después comentó lo que sufrió el 5 de noviembre de 2022. La pareja comenzó a discutir porque ella estaba usando su celular. Mario le dijo “¿Qué te estás escribiendo con tus machos?”, a lo que ella solo atinó a darle el celular para que vea que se estaba mandando mensajes con una amiga. Al acusado poco le importó y la golpeó en la cabeza, la arrastró de los pelos y le provocó un corte en la cabeza con mucho sangrado. Después agarró un machete, le dijo que se callara y que no la denunciara porque si no la iba a matar.

Según el testimonio de fiscalía, el agresor actuó de manera sínica y siniestra porque cuando estaban dando aviso al 911 este le dijo que mintiera. “Ay gordita te han robado y golpeado” habría dicho Mario al teléfono, para luego contar que a su pareja la habían asaltado en la terminal. La damnificada, con el machete en el cuello, no podía hablar por teléfono y cortaron.

Mario supuso que la policía iba a ir por su casa y escapó junto a su pareja a un descampado. Estuvieron por varias horas y hasta se animó a decirle que quería tener relaciones con ella. Al rato volvieron a la casa y entraron por una ventana. En ese momento, el acusado violó a la mujer a pesar de ella estar toda golpeada; para luego decirle: “Perdoname gordita, no sé lo que he hecho, me entró el diablo adentro”.

“Ayuda” este fue el mensaje que pudo enviar la mujer a través de su teléfono que estaba oculto en el baño. La policía llegó, ella se desvaneció por los golpes que tenía y fue asistida.

Este grave caso se formalizó el 8 de noviembre de 2022 y el juez le otorgó la prisión preventiva a Mario D., sujeto que ya cuenta con otras dos condenas en su contra; según él: una por hurto y otra por estupefacientes.

Mario cumpliendo esta medida cautelar cometió el delito de amenazas. Se comunicó a través de WhatsApp con la víctima y le dijo: “Yo voy a aceptar los 6 años que me están proponiendo, pero cuando lo cumpla habrá una bala para vos y todos los niños”. El fiscal manifestó que en ningún momento se habló de un acuerdo y cree que fue un invento de él. Por esta amenaza, se le amplió el objeto a la investigación por este nuevo delito (audiencia que se realizó el 3 de abril de 2023).