Condena por tener un video de pornografía infantil

Jonathan Emmanuel Contreras Maturano fue condenado tras una investigación iniciada por un reporte de seguridad de la empresa Google. El caso se originó a partir de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó material de abuso sexual infantil almacenado en la nube del imputado.

Este sujeto, con el seudónimo "Extraterrestre 1005rial" cayó tras el Informe CyberTipline N° 221052807 . Según los datos proporcionados por Google, el material fue subido el pasado 23 de septiembre de 2025 desde una cuenta bajo este nombre Extraterrestre 1005rial.

Tras cruzar datos con informes de WhatsApp, Mercado Pago, Mercado Libre y la empresa proveedora de internet, los investigadores confirmaron que el titular de todas estas cuentas y del dispositivo utilizado era Contreras Maturano.

Ante la solidez de las pruebas presentadas, se procedió a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria bajo el Código Procesal Penal de San Juan. El acusado, identificado como Jonathan Emmanuel Contreras Maturano aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado a 1 año de prisión de cumplimiento condicional.