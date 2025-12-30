martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Condena por tener un video de pornografía infantil

Google reportó que en la cuenta personal de Jonathan Emanuel Contreras, alias "Extraterrestre 1005rial", se encontraba este material explícito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Jonathan Emmanuel Contreras Maturano fue condenado tras una investigación iniciada por un reporte de seguridad de la empresa Google. El caso se originó a partir de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó material de abuso sexual infantil almacenado en la nube del imputado.

Lee además
le disparo 5 veces en los gluteos al ex de su pareja en chimbas y, tras casi dos meses profugo, lo atraparon en buenos aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de capital
Procedimiento

Tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de Capital

Este sujeto, con el seudónimo "Extraterrestre 1005rial" cayó tras el Informe CyberTipline N° 221052807. Según los datos proporcionados por Google, el material fue subido el pasado 23 de septiembre de 2025 desde una cuenta bajo este nombre Extraterrestre 1005rial.

Tras cruzar datos con informes de WhatsApp, Mercado Pago, Mercado Libre y la empresa proveedora de internet, los investigadores confirmaron que el titular de todas estas cuentas y del dispositivo utilizado era Contreras Maturano.

Ante la solidez de las pruebas presentadas, se procedió a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria bajo el Código Procesal Penal de San Juan. El acusado, identificado como Jonathan Emmanuel Contreras Maturano aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado a 1 año de prisión de cumplimiento condicional.

Temas
Seguí leyendo

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal

A principios de diciembre lo mandaron a la cárcel, a los días salió y volvió a robar; condenado otra vez

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Caucete: los atrapan llevando piernas ortopédicas y ante la consulta de su procedencia se quedaron sin palabras, presos

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Entraron a robar a una tienda de ropa de la zona de Desamparados

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayo el tarta paez, el terror de santa lucia: dormia en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

La camioneta que cayó al canal y en la que viajaba una pareja junto a su hija de 8 años, esta mañana aún estaba a orillas del canal. De ese vehículo volaron los billetes. video
Video

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

Te Puede Interesar

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Chile aseguran que para los sanjuaninos es seguro vacacionar en La Serena, que bajó el robo de vehículos y que desde esta semana sumaron medidas de prevención.
Declaraciones

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.
Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

Dos miembros de la banda de los roba ruedas, condenados: una de las víctimas fue un juez federal
Mega causa

Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal