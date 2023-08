Con signos de violencia y poca mejora: así está la joven golpeada por su pareja en Caucete

Gisel, la chica golpeada por su pareja en Caucete en junio último está pasando por un momento muy difícil. Su salud neurológica no ha mostrado signos de mejoramiento y en esta última semana ha pasado por diferentes episodios. Ella ya no está en su casa, sino que está internada en un hospital y habría protagonizado actos violentos contra su familia.

Impotencia total La víctima de la golpiza en Caucete no reconoce a sus hijos: "No sé quiénes son"

Fuentes judiciales contaron a Tiempo de San Juan que la joven fue internada por sus familiares en el Hospital de Angaco porque supuestamente no podían controlarla. En ese lapso se le hicieron diferentes exámenes, pero por orden de la justicia fue derivada al Hospital de 25 de Mayo.

Desde la justicia dijeron que la situación neurológica de la joven no es buena. A pesar de que fue internada, la mujer no ha encontrado signos de violencia extrema y ha colaborado con los estudios. Manifestando que la jueza de Angaco ha resguardado su integridad psicofísica y también la de su familia.

Personal de UFI CAVIG todavía no puede hablar con ella y tampoco puede tomar dimensión del daño que le han causado, es decir, que los investigadores de CAVIG están a la espera de diferentes estudios y si muestra o no mejoras.

Ella todavía no puede leer, dice comprender pero no lo puede pronunciar. Esto son signos de que la afasia detectada por los neurólogos del Hospital Rawson todavía está presente.

Ante este contexto, la fiscal del caso Daniela Pringles comentó que la chica todavía no puede declarar. Ella no está preparada para poder hablar. Además tiene pérdida de memoria, precisamente la retrógrada, es decir que no se acuerda de hechos viejos.

La muchacha que sufrió un fuerte golpe en la cabeza por parte de su pareja, Jonathan Torres, no volverá con su familia. Ahora quedará internada en el Hospital de 25 de Mayo hasta tener datos concretos sobre su estado de salud y si está óptima para volver a su casa.

Cabe destacar que este diario hace un mes habló con Yolanda, la madre, y ella dijo que su hijo no reconocía a sus hijos o que de la nada tenía cuadros de crisis.

Con respecto al acusado en este hecho se encuentra con prisión preventiva cumpliéndola en el Servicio Penitenciario Provincial.