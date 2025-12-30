martes 30 de diciembre 2025

Insólito

Caucete: los atrapan llevando piernas ortopédicas y ante la consulta de su procedencia se quedaron sin palabras, presos

Los dos hombres quedaron aprehendidos en comisaría 37ma y los objetos quedaron secuestrados a la espera de su verdadero dueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
piernas ortopedicas

Un procedimiento policial terminó en un episodio llamativo como desconcertante en Caucete. Durante un patrullaje, la Policía aprehendió a dos hombres que transportaban dos piernas ortopédicas y que, al ser consultados sobre el origen de esos elementos, no pudieron dar ninguna explicación.

El procedimiento se realizó en horas de la mañana de este lunes en el Barrio Justo P. Castro 1, cuando personal policial se encontraba desarrollando tareas de prevención. En ese contexto, los uniformados interceptaron a los sospechosos y, tras constatar que llevaban consigo las prótesis sin justificar su procedencia, procedieron a su aprehensión.

Según se informó oficialmente, los sujetos fueron detenidos por infracción a los artículos 98°, 109°, 113° y 117° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 37ª, mientras que las prótesis fueron secuestradas para resguardo e investigación.

El jefe de la dependencia precisó que se trataba de dos prótesis de miembros inferiores, elementos de uso personal cuya tenencia injustificada encendió las alertas de los efectivos.

Los aprehendidos fueron identificados como Juan Francisco Méndez, de 23 años, y Cristian Ezequiel Méndez, de 27, ambos con domicilio en el Barrio Pie de Palo, también en Caucete.

