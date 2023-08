Caso Tellechea: una exintegrante de la Mutual brindó un dato clave

En primer término, López, quien trabajaba en la Facultad de Ingeniería, hizo un aporte importante a la causa, al mencionar que la reunión en la que se informó sobre las irregularidades que se le adjudicaban a Tellechea (la desaparición de alrededor de 15 mil pesos) con las y los integrantes de la Comisión Directiva de esta Mutual, se realizó el 29 de septiembre de 2004, o sea un día después de la desaparición del ingeniero. Por otro lado, agregó que aunque la denuncia sobre defraudación contra Tellechea se decidió por votación oral, no obstante le "tomó por sorpresa la noticia de estas irregularidades, porque no creía que fuera así".

Por su parte, Celia Marisa Luna también integró la lista de Moyano para dirigir la mutual en ambos períodos en que éste fue directivo. Trabaja en la Universidad y conoció a Tellechea en la Mutual del Personal de la UNSJ. En la época en la que el ingeniero desapareció, ella manifestó haber sido consejera suplente y, por problemas familiares, no iba frecuentemente a la institución. Expresó que no recuerda si le dijeron algo sobre temas vinculados al ingeniero desaparecido.

Por otro lado, declaró que fue asesora en la Secretaría de Promoción, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo jefe era el secretario Luis Moyano. Pese a que trabajaba con éste, insistió en que hablaron muy poco sobre Tellechea.

Asimismo, se indagó a integrantes de la Policía de San Juan. Por un lado, brindó testimonio el comisario retirado Vicente Ceferino Codorniu, quien fuera designado como oficial principal en una comisión paralela permanente, para investigar la desaparición de Tellechea, con dedicación exclusiva, en junio del 2006 (hasta 2009) junto con los policías Reina, Illanes, Bernal y Calivar.

Lo más importante que se desprendió de su declaración fue la confirmación de que todas las grabaciones de los teléfonos intervenidos se retiraban en Mendoza, se escuchaban y desgrababan. Luego las transcripciones, así como todas las acciones desarrolladas, se remitían a Asuntos Judiciales de la Policía y al Juzgado. También hizo mención sobre la pericia que se realizó, recién dos años después del hecho, en el departamento de Tellechea, buscando muestras de sangre, con luminol, cuyo informe también fue enviado al Juzgado. Sin dudas este aporte es de relevancia, puesto que algunas transcripciones de las intervenciones telefónicas, como la pericia antes mencionada, no figuran en el cuerpo documental de la investigación.

Además, fue convocado a declarar a José Gutiérrez, quien trabajó como sub oficial en el Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan, en el año de la desaparición del ingeniero. Declaró que participó en un rastrillaje en búsqueda de Tellechea, aunque no recuerda el lugar preciso del Dique de Ullum donde se realizó esa búsqueda. Agregó que no vio que desde la División Bomberos se tomaran fotografías, ni se confeccionaran planos. Dijo no recordar nada más, sólo que la búsqueda dio resultado negativo.

También compareció en la primera mañana Daniel Romito. Como amigo del desaparecido e integrante del grupo “Todos por Raúl”, declaró haber sido partícipe de varias situaciones en la que la familia hizo manifestaciones, o participó de las búsquedas. Por esa misma razón dijo haber estado presente en el operativo de búsqueda del cuerpo de Tellechea en el Dique de Ullum. En ese momento y por haberse desarrollado en horas de la noche, mencionó que vio varios flashes de capturas fotográficas de la excavación. Estas fotos actualmente tampoco figuran en la investigación brindada a los abogados del juicio.

Finalmente, también declaró Carlos Alberto Recio, testigo que estaba en la categoría de los que dicen haber visto a Tellechea después de su desaparición. Recio dijo conocer muy bien a Tellechea, porque desempeñaba sus funciones en “El Palomar”, donde veía al ingeniero cuando llevaba a su hijo a practicar deportes. Mencionó que también conocía a Tellechea del ámbito del ciclismo.

Lo más destacado de su declaración fue que le "parece” haber visto a Tellechea, el 29 de septiembre, un día después de su desaparición, pero aquel día no se saludaron ni charlaron como sucedía regularmente cuando se veían. Declaración que se contrapone con una existente en sede policial donde el testigo sí aseguró haberlo visto y no que sólo “cree” que lo vio. Ante esta contradicción, ratificó que nunca le afirmó a la policía que lo había visto, sino que le pareció o “estaba en mi mente la creencia que lo vi”.

De esta manera continúa el juicio, que audiencia tras audiencia suma datos para el veredicto final. Las próximas audiencias están programadas para el 14 y 15 de agosto.

Fuente: UNSJ