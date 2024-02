Caso Lucía Rubiño: tras el picoteo de las defensas, la querella apuntó contra los dos conductores

"Tal como lo venimos sosteniendo, acá hay una clara participación de ambos, tanto del menor como de Juan Pablo Echegaray y ello se condice con la apertura de la investigación en la justicia de mayores, que comanda el Dr. Iván Grassi", manifestó el abogado.

En ese sentido, el letrado destacó que el hecho no se hubiese producido sin el aporte de conducta de los dos conductores, tanto de quien impacta de lleno que es el menor, como de quien se cruza de carril, interfiere y obliga a hacer la maniobra. "En definitiva, sin la actuación de uno no podría existir la actuación del otro; si Echegaray no hubiese cruzado la camioneta, quizás este hecho no hubiese ocurrido porque el menor no hubiera avanzado a la vereda donde estaba Lucía", detalló.

Más allá de su hipótesis, Fernández Valdés remarcó que esperan por más pruebas para definir el encuadre jurídico a su criterio y que, además, tendrán en cuenta el fallo de la Justicia de Menores como elemento de convicción al momento de establecer el plexo probatorio.

"Vamos a ver si el encuadre jurídico es el adecuado o no, es decir, si es homicidio culposo o si tenemos los elementos para solicitar un homicidio simple con dolo eventual contra Echegaray", anticipó quien contará con una pericia de parte para portara la investigación. A partir del resultado de la misma, adelantó que podrían impulsar el cambio de calificación.

Es que a pesar de que el menor implicado fue procesado por homicidio simple con dolo eventual, la causa contra el hijo del juez federal presenta una imputación que supone una pena menor y es la de homicidio culposo. "Si la fiscalía no comparte nuestra solicitud de cambio de carátula, si es que lo creemos necesario, iríamos con una acusación privada y en juicio buscaríamos probar la calificación", explicó en un hipotético caso.

Sobre la resolución judicial de Camus, que supone una pena de prisión efectiva para N.M, el querellante expresó que será un elemento de prueba más dentro de la causa que investiga la UFI de Delitos Especiales y que ya fue incorporada al expediente. Al mismo tiempo, contó que la magistrado notificó a los padres de Lucía sobre el fallo, puesto que en esa causa no hay querella dado que el Sistema Penal Juvenil no lo permite.

Por el momento, la causa de Grassi se sigue instruyendo y presentó una sola novedad en los últimos días que fue el cambio de juez de Garantías. Es que Federico Rodríguez, que formalizó contra Echegaray, debió excusarse por la relación de amistad que mantiene con el querellante y por tanto otro juez tendrá que resolver de ahora en más.