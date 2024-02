Caso Lucía Rubiño: para la defensa del otro conductor, el fallo de Camus fue contundente

Es por esa razón que Sandra Leveque no sólo destacó la importancia del procesamiento de Camus contra el menor que atropelló y mató a la adolescente de 16 años, sino que dejó entrever que podría impactar en la causa en la que interviene, que es investigada por la UFI de Delitos Especiales. "El fallo fue contundente y se basa en testimonios y pericias. No se refiere a un tercero y eso es importante", destacó la letrada.

La defensora que sostiene que su patrocinado no debería estar implicado en la investigación penal, puesto que asevera que no tuvo participación, se mostró crítica con la teoría que intenta instalar la defensa del menor. Es que Uzair manifestó que el hijo del juez federal invadió el carril de su defendido y lo obligó a maniobrar de forma inesperada; lo que desató finalmente la fatalidad.

"Hay pericias y testimonios que desligan a mi defendido del hecho, que deslindan su responsabilidad. Creo que es más bien una estrategia de la defensa para poner la mirada en otro que no tuvo intervención", expresó y agregó: "El defensor pretende establecer que el fallo (de Camus) fue influenciado por la opinión pública. Sin embargo, a su vez, pretende instalar una tesis que no ha sido probada".

Leveque, que reconoció que Echegaray no atraviesa un buen momento por la cantidad de escraches que sufrió en las redes y en la vía pública, lo que impactó en su salud física y mental, refirió que el hecho resultó lamentable, pero que el joven de 18 años no tuvo responsabilidad en lo sucedido. "Más allá de la imputación (homicidio culposo) que fijó la fiscalía, la cual respetamos, entiendo que no debería estar vinculado a la causa. No obstante, se ha prestado a disposición de las autoridades cada vez que fue requerido", remarcó.

Sobre el contexto en el que se desató la tragedia en el barrio Profesionales, de Rivadavia, y en coincidencia con la otra defensa, la abogada apuntó todo se originó por una fiesta en la que había menores, no habían adultos a cargo y que había alcohol. "A las 3 de la madrugada, la joven que organizó la fiesta apagó la música y los sacó a todos a la calle. Por eso andaban todos deambulando a esa hora", detalló sobre la antesala del trágico episodio.

Por el momento, la investigación que comanda Iván Grassi sigue adelante con la declaración de testigos y pericias para determinar si existió alguna maniobra imprudente por parte de Echegaray, o bien, para descartar su responsabilidad en el hecho. En ese marco, la abogada se mostró animada. "Hay pericias de parte, videos y chats que lo desvinculan", cerró.