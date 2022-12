Caso agua potable adulterada: el que abrió la válvula habló y dijo, "Tuve un error humano"

Uno de los implicados en el caso de agua potable adulterada , Víctor Alejandro Bustos de 49 años y que trabajaba como guardia en la Planta Potabilizadora de OSSE , este lunes cuando tuvo la posibilidad de declarar ante el juez, no se negó y contó la verdad de sus hechos. Pero dejó en claro algo que no lo hizo con intención de hacer el mal: “Tuve un error humano, no fue intencional”.

Su defensa a cargo de César Jofré dijo que su cliente no tuvo más que un error humano. También dijo que no hubo un envenanamiento, ni adulteración en el agua. Espetó que la figura no estaría contemplada y que no hay dolo, porque no hubo intención de perjudicar a las personas.

Mirá la declaración de Bustos:

Declaración de Bustos en el caso de agua adulterada en San Juan

De igual forma, Bustos quedó preso. El juez de Garantías Federico Rodríguez resolvió contra él y los otros dos imputados la prisión preventiva por 2 meses y lo imputó preventivamente por el delito de adulteración de agua potable.