Agua potable adulterada: los tres exempleados de OSSE quedaron presos

El fiscal Grassi detalló que hay un video donde se ve a Bustos a las 00:25 horas del 6 de diciembre manipular la válvula. Abrir esta llave produjo, en simples palabras, que la reserva grande de agua se mezcle con una pileta descartadora (donde hay mucho barro y material contamientante) y esa agua contaminada se distribuyó en el Gran San Juan. El MPF también manifestó que esa válvula que se manipuló se abre una vez al año con la intención de limpieza, pero cada vez que se abre se le comunica previamente a toda la sociedad; en esta ocasión no estaba estipulado que esta válvula se abriera.

fiscales ivan grassi y victoria martin.jpeg Fiscales Iván Grassi y Victoria Martín

La válvula recién se cerró a las 5 horas y en todo ese tramo nunca se hizo un muestreo de agua para saber en qué calidad está, se debe hacer cada 2 horas. Los fiscales pudieron advertir que en la planilla no se vieron los valores de turbedad y creen que estos fueron manipulados por los exempleados de OSSE.

Estos tres operarios están siendo investigados porque fueron parte de ese turno, ellos trabajaban desde las 22:00 horas del 5 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana del 6/12.

Los fiscales también dieron a conocer en planos las quejas que hubo de un día para el otro. Mostraron que el 5/12 se hicieron dos reclamos por turbedad y mal olor. Diferencia al 6/12 que hubo muchos más, casi 200 reclamos en todo el Gran San Juan por agua turbia, con mal olor y gusto. Aquí la comparación de un día a otro.

Quejas del 5 de diciembre:

quejas 5 del 12.jpeg

Quejas del 6 de diciembre, después que se provocó la adulteración del agua:

WhatsApp Image 2022-12-19 at 13.59.09 (1).jpeg Los puntos rojos quieren decir cuántas personas se quejaron en San Juan.

También mostraron el video donde se puede ver a Bustos abriendo la válvula. El fiscal dio a conocer que solo mostraron algunos segundos por el peso del video ya que es extenso. Después está el video de las 5:00 horas donde se los ve cerrar la válvula. Mirá el video:

Video del operario cuando presuntamente abrió la válvula y provocó la adulteración del agua

WhatsApp Image 2022-12-19 at 13.59.09.jpeg

Los 4 abogados de los 3 acusados, César Jofré (defiende a Bustos), Marcelo Sández Lujan y Néstor Olivera (defienden a Godoy) y Damián Villavicencio (representa a Ovejero), quedaron de acuerdo en que aquí no hubo un delito. Jofré manifestó que fue un error humano tal como manifestó Bustos en su declaración (VER APARTE). Aseguran que no hay dolo porque no hubo intención en perjudicar. El abogado Sández Lujan pidió al fiscal que también se lo impute al presidente de OSSE por no dar a conocer el hecho a los sanjuaninos. Y el letrado Villavicencio dijo que "No hubo intención de perjudicar, ni dañar a nadie. El agua no ha sido adulterada".

WhatsApp Image 2022-12-19 at 13.59.08.jpeg Los abogados defensores: Damián Villavicencio, Marcelo Sández Lujan, Nestor Olivera y César Jofré

Tras las presentaciones del fiscal, le pidió al juez que los tres acusado quedaran con prisión preventiva porque estaba el riesgo de que ellos influyan a los testigos y entorpezcan la investigación. Las defensas se opusieron a esta prisión preventiva y pidieron las medidas coercitivas.

Finalmente el juez de Garantías resolvió dictarles la prisión preventiva por el término de 2 meses ya que considera de que hay un peligro de que estos exempleados de OSSE interfieran en la investigación. Dio un plazo de 4 meses de Investigación Penal Preparatoria e imputarlos a los tres por el delito de adulteración de agua potable, a Bustos en calidad de autor, y Godoy y Ovejero en calidad de participes necesarios. Para el magistrado el hecho es muy grave, peligroso y hay riesgo procesal si quedaban en libertad y entorpecerían la investigación porque saben cómo funciona todo.

WhatsApp Image 2022-12-19 at 13.59.08 (1).jpeg Juez de Garantías, Federico Rodríguez.

Dato: Godoy tiene una pena de 7 meses de prisión condicional otorgada en febrero de este año. La primer condena condicional le fue impuesta en diciembre de 2021 por el Cuarto Juzgado Correccional por el delito de lesiones 89 y 92 del Código Penal y en febrero por una denuncia impuesta en CAVIG. Se le dio una pena de 6 meses condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y se le unificó a una pena única de 7 meses condicional.

godoy OSSE.jpeg Él es Víctor Hugo Godoy. Hombre que tiene una pena por violencia de género.

La denuncia contra ellos fue realizada públicamente hace una semana. Las autoridades de OSSE hicieron una conferencia de prensa dando a conocer el hecho, que habría ocurrido el pasado 6 de diciembre tras la mala manipulación de una válvula. El viernes último dos de ellos fueron detenidos por miembros de la UFI Delitos Especiales y el fin de semana se entregó el 3er implicado.