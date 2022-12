OSSE denunció y despidió a empleados por posible adulteración de agua potable

El episodio denunciado habría sido el martes 6 de diciembre, es decir, hace una semana. Por motivos que ahora son de investigación en la Justicia, los operarios denunciados habrían manipulado de manera errónea una válvula de la planta potabilizadora de Marquesado, lo que provocó turbidez en el agua potable en zonas de Rivadavia y Rawson. Al menos ese día recibieron 182 denuncias de usuarios, según puntualizó Sirerol.

“Se evalúa si fue intencional o no. Lo que evaluamos es que es una maniobra que no está dentro del procedimiento de maniobras que se debían hacer ese día. Entendemos que hubo un caso de negligencia, habría que estudiarlo o analizarlo. En este primer análisis son tres personas involucradas. Este es el inicio y analizamos que otra persona podría estar involucrada”, dijo Sirerol; quien afirmó que para ellos no fue un error, pero evitó hablar de sabotaje.

Por su parte Lorenzo señaló que hicieron la denuncia del hecho y la Justicia investigará si hubo o no presencia del delito y la pena que le cabe, según lo establece el artículo 200 del Código penal que indica las penas en caso de adulteración del agua potable, que podrían ser de prisión de 3 a 10 años y multa.