Caos en plena Avenida Libertador: dos motociclistas terminaron malheridas al caer sobre el boulevard

La mañana de este martes estuvo muy convulsionada en el corazón del microcentro sanjuanino. Dos motociclistas terminaron heridas tras caerse en medio de Avenida Libertador -sentido Este a Oeste- entre Mendoza y General Acha.

Según manifestaron los testigos del hecho, las motoristas habrían sido encerradas por un colectivo. Ellas supuestamente iban del lado del boulevard, no pudieron esquivar o frenar a tiempo y cayeron.

Las mujeres quedaron malheridas en medio de la calle (quedó un rastro de sangre muy grande) y a los minutos fueron asistidas por personal médico.

Al lugar llegaron dos ambulancias, al mismo tiempo había obreros trabajando cerca de la zona y también un camión recolectando basura, esto provocó un caos en la zona, donde los efectivos tuvieron que desviar el tránsito por algunos minutos.

Desde la Policía no informaron ni la identidad, ni el estado de salud de las dos mujeres que iban a bordo del rodado.