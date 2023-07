Bomba: en San Juan habría 80 damnificados de la financiera en default de la que el país habla

Durante el fin de semana estalló la bomba que afectó a unas 3 mil personas en el país, luego de que invirtieran sus ahorros en un fideicomiso financiero de la firma comandada por Alejandro Muszak y no recibieran los intereses de sus rentas que habían acordado.

De repente, los clientes comenzaron a autoconvocarse y a sacar a la luz el conflicto, ya que no sólo no obtenían la ganancia pactada, sino que no lograban conseguir el dinero que inicialmente habían transferido. Fue por ello y ante la desesperación de los inversores, que Wenance propuso una reestructuración y prometió devolver los fondos.

Como era de esperar y como ya lo anticipó este diario, la financiera trabajaba en la provincia con sucursales bajo diferentes nombres. Algunos de los damnificados locales aseguran que invirtieron sus fondos en una firma llamada 'Big Capital Investment', mientras que otros señalaron que la nominación era 'Créditos al Río'. Ya sea uno u otro nombre, se estima que pertenecen a Wenance.

El abogado sanjuanino que viajó a Capital Federal para reunirse con los apoderados de la financiera explicó que no hay denuncias penales en la Sección de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan ni en Defensa al Consumidor, ya que la empresa en el ojo de la tormenta está situada en Buenos Aires y las denuncias deberían radicarse en una fiscalía con jurisdicción.

Es por eso que sus intenciones, tal y como le explicó a este diario, son negociar con la financiera para recuperar el dinero de los 35 sanjuaninos que representa que originalmente invirtieron. Y, de no resultar exitosa la conciliación, advirtió que entonces ahí sí acudirá a la justicia porteña.

El profesional aseveró que en dos casos ya consiguió que la financiera le devolviera la inversión. Según detalló, uno de los damnificados que recuperó sus fondos iniciales, identificado con el apellido Pereyra, había invertido 10 millones de pesos. Estaba desesperado, puesto que era el dinero que había recibido de una indemnización. Incluso, se encadenó en las puertas de las oficinas de la sucursal sanjuanina para pedir una solución. Finalmente y mediante su abogado, acordó el retorno de su dinero.

Otro ahorrista sanjuanino que se vio afectado, de apellido Perrone, también obtuvo la misma solución alternativa, luego de depositar en la financia, en principio, 12 millones de pesos. Lejos de pelear por los intereses que en el contrato le habían prometido, el cliente damnificado se conformó con recibir el mismo monto que invirtió.

Cómo es la supuesta estafa en la que cayeron varios sanjuaninos

Si bien cada contratación era diferente a otra, dado que no todos los clientes de la financiera que funcionaba en San Juan contaban con la misma cantidad de dinero, el modus operandi era similar. La financiera, llámese Big Capital o Créditos al Río, les recibía el dinero a los ahorristas y les prometía un interés mayor a lo que suele dar un plazo fijo de un banco.

Fuentes allegadas indicaron que ofrecían una tasa interanual del 118%, cuando la de un plazo fijo convencional es de 97%. Es por ello que la propuesta resultaba más que interesante para los inversores. ¿Qué se hacía con ese dinero? A los clientes les decían que lo "ponían a trabajar", ya sea para préstamos u otras inversiones.

Los préstamos, según trascendió a nivel nacional, se hacían supuestamente a altas tasas a gente que no podía acceder a crédito bancario. Sin embargo, desde la misma empresa reconocieron un retraso en la recaudación y ello repercutió directamente en los ahorristas. Incluso, a través de un comunicado oficial, afirman que llegaron a un acuerdo con el 70% de los inversores. No obstante, para los afectados resulta poco creíble.