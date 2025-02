Ayudaron a un joven y después les robó en su restaurante: el particular pedido de los dueños del lugar

Según indicaron, los dueños se sorprendieron con el robo y las roturas que encontraron en su local y al revisar las cámaras de seguridad descubrieron que conocían al ladrón que, según aseguraron, es un joven que normalmente se dedica a cuidar autos y limpiar vidrios en los semáforos de la ciudad.

Fue el dueño del restaurante, Javier Barrionuevo, quien comentó su dolor ante la situación, no solo por los daños materiales sufridos, sino también porque siempre brindaron apoyo a esta persona, quien, según contó, en el último tiempo estaría atravesando serios problemas de salud.

“Nos duele porque es alguien a quien siempre intentamos ayudar, pero claramente no está bien y necesita asistencia urgente”, señaló el hombre.

Por otra parte, desde el local manifestaron que, hasta el momento no han realizado la denuncia formal por el hecho, pero no descartan realizarla en las próximas horas. Sin embargo, aclararon que, el objetivo no es perjudicar al joven, sino lograr que reciba la atención necesaria para poder salir adelante. “Queremos que los organismos oficiales puedan intervenir y brindarle contención. Esto no es solo un problema de vandalismo, sino una cuestión humana que requiere atención”, sostuvieron.

Fuente: Diario Ecos del Viento.