Asaltan a un taxista, lo meten en el baúl y lo abandonan en un descampado de Chimbas

Una pesadilla fue la que vivió José Díaz , el taxista que fue asaltado y secuestrado por delincuentes el domingo último en Chimbas, cuando por momentos no supo si sobreviviría para contar el ataque que sufrió. La víctima habló con Tiempo de San Juan y relató cómo fue la dramática situación que terminó con él abandonado en un descampado y adentro del baúl de su móvil.

El conductor contó que los pasajeros le solicitaron que se dirigiera hacia la Villa Lerga, situada en la comuna rawsina, y en ese lugar uno de ellos se bajó, entregó un paquete y regresó al automóvil para continuar camino, ahora, de vuelta hacia Chimbas. Finalmente, en la zona de Centenario y Ruta 40, fue donde los asaltantes le pusieron un cuchillo en el cuello y tomaron el control total de la situación.

Díaz, de 64 años y con un arma blanca en el cuello, se vio obligado a conducir hasta las inmediaciones de Centenario y Necochea y, en ese sitio, lo sacaron del vehículo, lo golpearon y maniataron. "Me sacaron las zapatillas y me ataron con un cordón las manos. Después me metieron al baúl", expresó aún conmovido por lo que debió atravesar.

Embed - Lo asaltaron y estuvo 40min encerrado y atado en el baúl de su remis

A pesar de que había presionado el botón de pánico para dar aviso a la base, como se vio acorralado por los delincuentes, no pudo ser claro con el operador y no logró decir lo que le sucedía. Es por ello que quedó a merced de los malvivientes, que no se conformaron con quedarse con sus pertenencias (billetera, celular y papales del auto), sino que además lo "pasearon" por un largo rato por las inmediaciones.

Mientras estaba cautivo y encerrado, los ladrones circularon por diversas zonas ofreciendo el auxilio y, más tarde, lo dejaron en un descampado -localizado en Maradona y 25 de Mayo- y con el rodado desmantelado. Es que además de llevarse algunos accesorios, le quitaron la batería y se marcharon.

La víctima, como pudo, salió del baúl y pidió ayuda a los vecinos del lugar que dieron aviso a la Policía. Por su parte, el propietario del automóvil, Luis García, se mostró indignado por lo que su empleado tuvo que pasar y porque le podría haber sucedido cualquier cosa. "Estando encerrado podría haber sufrido un infarto, cualquier cosa. Eso es una pauta de que estos tipos están dispuestos a lo que sea, no tienen límites y no es la primera vez que ocurre algo así", sostuvo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 26º y los mismos efectivos policiales le habrían comentado a la víctima y su entorno que creían saber quiénes habían sido los autores. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades de su real identificación; mucho menos de su detención.

Luis indicó que hace unas semanas atrás sucedió lo mismo con otro remisero, al que delincuentes le secuestraron el móvil y lo terminaron chocando. "No sé si las autoridades están esperando que pase algo peor, pero está claro que no es un hecho aislado y que parecería ser una modalidad de ataque. Alguien tiene que hacer algo", exclamó.