Aquí no pasó nada: volvió a zafar el sanjuanino adinerado de las múltiples causas penales

El último escándalo que involucró al joven adinerado que carga con múltiples causas penales y condenas, aparentemente quedará en la nada. Es por unos disparos que realizaron en un consorcio y que lo señalaron como el responsable. La Policía abrió una causa en relación a ese hecho, pero ahora dicen que los vecinos finalmente no quisieron denunciarlo.

Versiones de la misma Policía señalaron que se hizo una inspección y constataron los impactos de balas en el lugar. Es decir que el hecho existió. El problema fue que los vecinos relataron el episodio y en principio apuntaron contra el joven, supuestamente fue porque le reclamaron los continuas fiestas y ruidos molestos. Y eso aparentemente generó la reacción de éste.

Los policías tomaron nota de todo esto. En ese momento, los damnificados quedaron en ir a hacer la denuncia, pero por alguna razón no lo hicieron. En el juzgado explicaron que la Policía inició las actuaciones, pero hasta que los vecinos no formalicen la denuncia, no pueden hacer nada contra este joven.

Rodrigo Cid Andreolli es hijo de una familia empresaria y se hizo conocido por sus escándalos y problemas en la Justicia. Carga con causas judiciales desde que tenía 17 años por daños, amenazas y violencia familiar. En 2018 fue detenido por sustraer matafuegos estaciones de servicios del Gran San Juan. Zafó en esa causa. En agosto de 2019 le concedieron la suspensión de juicio a prueba. Es decir que no lo condenaron a cambio de donar dinero y realizar trabajos comunitarios.

En el medio de todo ese proceso, cayó preso el 30 de mayo de 2019 en Rivadavia por el secuestro más de 70 cigarrillos de marihuana, una veintena de papelitos con cocaína y decenas pastillas en su poder, según la causa judicial.

También fue detenido en Concepción el 29 de junio de 2020 junto a otros 47 jóvenes por una fiesta clandestina en plena pandemia. Rodrigo Cid Andreolli fue el único condenado, le dieron a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional. En 2021 volvió a meterse en problemas: el 23 de febrero de ese año chocó con su auto y salió en las noticias por burlarse de un policía y los periodistas. A los dos días, Cid Andreolli fue arrestado por increpar a los empleados de un banco céntrico porque quería un préstamo de 20 mil pesos.

En mayo último, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Cid Andreolli por aquella causa por droga del 2019. Lo sentenciaron a 2 años de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado. El joven deben mostrar buen comportamiento y no meterse en problema, caso contrario lo detendrán y lo enviarán al penal de Chimbas.