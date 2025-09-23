Allanaron la casa de un menor acusado de robar $100.000 en Caucete

Durante la mañana del lunes 22 de septiembre, personal de Comisaría 9°, a cargo del comisario Esteban Echavarría, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Caucete. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por un robo ocurrido el día anterior en una despensa del barrio Área 2.

Según la denuncia del comerciante, el domingo sustrajeron alrededor de $100.000 en efectivo del local. Con registros fílmicos obtenidos por la Policía, se identificó a un menor de edad como presunto autor del hecho.

En el allanamiento se secuestró una campera que habría sido utilizada durante el robo. Además, la madre del adolescente reconoció que esa misma mañana había salido de la casa con un pantalón corto blanco y zapatillas deportivas blancas, coincidentes con las prendas registradas en las imágenes de video.

Fuentes judiciales informaron que el operativo se realizó por orden del Juzgado de Menores de Primera Nominación, que lleva adelante la causa.