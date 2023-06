Abuso en el Colegio Luján: los padres de la víctima acusan con nombre y apellido a un alumno

El caso que investiga el abuso sexual en el Colegio Luján sumó un nuevo capítulo, con los padres de la víctima apuntando contra un alumno de la institución como el supuesto agresor sexual. No sólo dieron su nombre y apellido, sino que aseguraron que se trata de un joven que tiene la mayoría de edad.

Es por eso que luego de hablar con la prensa, los denunciantes se dirigieron a la UFI ANIVI para pedirle a la fiscalía que se amplíe la denuncia y se investigue al joven apuntado. Al mismo tiempo que los querellantes acudieron a Tribunales para hacer efectiva la presentación del recurso de Impugnación, tras el fallo que aprobó el cambio de jurisdicción.

Es que la semana pasada, a pedido del fiscal Eduardo Gallastegui, el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Gallastegui declaró la incompetencia de ANIVI en el caso, ya que desde el Ministerio Público aseguraban que el sospechoso, fuera el que fuera, sería menor de edad. En tal caso, resolvieron que fuera el Juzgado de Menores el que se hiciera cargo de la instrucción.

Por esa resolución, Guillermo Toranzo y Agustín Idemi protestan ante un tribunal superior, para que un juez revea el cambio de competencia. A pesar de que versiones sostenían que el expediente judicial había sido recibido por la jueza María Julia Camus, del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, y que la misma se había declarado incompetente, los abogados querellantes desconocieron tal cuestión y dijeron que no fueron notificados sobre nada.

Mediante un escrito, la madre de la niña que contó haber sido accedida carnalmente en el baño del colegio parroquial le solicitó a Gallastegui que se amplíe la denuncia, que la mande a testificar en nombre de su hija para incorporar a la investigación los nuevos datos que ahora aporta.

Más allá de que los padres de la niña hayan identificado a un sospechoso, aún con imágenes que mostraron a los trabajadores de prensa, resulta imposible publicar el detalle dado que no hay ningún proceso judicial en su contra por el momento. Fuentes allegadas indicaron que el chico, que no sería compañero de curso de la víctima, siguió asistiendo a clases y en la institución educativa, que saben de las sospechas, decidieron no suspenderlo.