Abuso en el Colegio Luján: el argumento de la querella para oponerse al cambio de jurisdicción

Según lo explicó uno de los abogados que encarna la querella, Agustín Idemi, la causa no puede pasar al Juzgado Penal de la Niñez y tiene que permanecer en la Unidad Fiscal de Investigaciones de ANIVI por el simple hecho de que el sospechoso de la agresión sexual aún no fue identificado.

El argumento de la querella es que el magistrado de Garantías, Maximiliano Eugenio Barbera, que dio lugar a lo solicitado por el fiscal Eduardo Gallastegui, no tuvo en cuenta un artículo del Código Procesal Penal de San Juan, que sostiene que para que un caso sea derivado se debe determinar la minoría de edad de un imputado.

En el artículo de 128 de la Ley 1851 O, expone que "si se establece la minoría de edad del imputado, la causa debe ser derivada al Juez de Menores o al que resulte competente". No obstante, eso no sucedió ya que no hay un solo sospechoso en la mira de la justicia.

"La resolución del juez está basada en una hipótesis porque no se determinó un imputado hasta el momento. Se especula con que sería un alumno. Pero la norma es clara con respecto al cambio de jurisdicción", sostuvo el letrado que se lamentó el incidente como una "pérdida de tiempo".

Para ello, en los próximos días, los querellantes harán una presentación en el Tribunal de Impugnación para que otro magistrado analice la situación. Desde que conocieron el fallo, tenían 5 días hábiles para presentar las quejas correspondientes.