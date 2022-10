Absolvieron al odontólogo que estaba acusado de abuso y amenazas contra su ex

El odontólogo sospechado por la millonaria estafa a la Caja MOB , Luis Minin , fue absuelto por decisión del juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro , que no encontró pruebas para señalarlo como autor responsable de los delitos que se le achacaban.

Es que el profesional que había llegado a juicio estaba imputado por amenazas agravadas, desobediencia de una orden judicial y abuso sexual en perjuicio de su ex pareja. Sin embargo, a lo largo del debate oral y público, y tras diversas testimoniales, fue el mismo Ministerio Público el que solicitó la absolución y así el magistrado dictó el fallo.

Si bien durante todo el proceso de investigación, previo a la elevación a juicio, había una parte querellante conformada. En el control de acusación, la querella desistió de continuar en la siguiente etapa y por tanto la fiscalía, con Roberto Ginsberg a la cabeza, quedó sola con la acusación.

No obstante, la misma no pudo ser sostenida por el fiscal de la UFI CAVIG, que pidió que Minin fuera desligado del proceso penal que llegó a última instancia, después de 19 audiencias.

"Las denuncias fueron sobre hechos que no existieron, no hubo elementos de prueba para sostener las acusaciones", manifestó el defensor que patrocinaba al imputado, Gustavo De la Fuente.

Fuentes allegadas al caso comentaron que el mismo nunca debió ir tan lejos e incluso aseveraron que se trató de una disputa de la Justicia de Familia que llegó al fueron penal.

"Los delitos que se me imputan no son reales", había asegurado el propio profesional que todavía debe afrontar la causa por presunta estafa a la Caja MOB. Es que el expediente por ese escándalo aún no se resuelve en la justicia, puesto que se espera el inicio del juicio.