A lo boquetero, encapuchados robaron dinero y notebooks de una conocida metalúrgica de Capital

Más revelaciones Fueron 13 millones de pesos, y no 8, lo que robaron en la emboscada al apoderado de Alumetal

Las grabaciones permitieron establecer que los ladrones apoyaron una escalera plegable contra una de las paredes que da a la avenida Circunvalación y que treparon a los techos del predio. Eso fue a las 5 de la mañana del este jueves 12 de septiembre, remarcaron las fuentes.

Los delincuentes llevaban herramientas de corte, ya que abrieron un boquete en la parte superior del tinglado y accedieron a uno de los baños. Después ingresaron al salón de ventas, de donde sustrajeron dos notebooks y 350 mil pesos en efectivo, confirmaron en la Policía. Se sospecha que iban por un botín importante, pero esa era la única plata que había, agregaron.

Los investigadores aclararon que no había guardia de seguridad y la alarma no sonó. Por eso nadie se percató del ataque. El robo fue descubierto en horas de la mañana, cuando el personal ingresó a trabajar. La misma empresa fue blanco de otro robo en septiembre del año pasado. No entraron a uno de sus locales, sino que delincuentes emboscaron a uno de sus directivos en la calle 25 de Mayo, en Capital, y le quitaron 13 millones de pesos.