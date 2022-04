El exintendente Ibazeta se despegó de la muerte accidental del niño en Calingasta

Finalmente, el exintendente José Adolfo Ibazeta fue sobreseído y con esto despegó del todo de la causa por la muerte del niño de 4 años que sufrió un golpe en la cabeza por la caída de un arco en un predio de Barreal, Calingasta. El único que quedó como acusado es el hombre que regenteaba el lugar.

Ibazeta había sido imputado junto a Gustavo Alberto Campillay por el presunto delito de homicidio culposo en la causa por la muerte del niño Juan Hilario Uribe, de 4 años, ocurrida el domingo 16 de Mayo del 2021. El niño participaba de un evento familiar dentro del predio "CRISTOBAL FUTBOL CLUB", sito en calle Pte. Roca y Las Heras, en Barreal. Jugaba con otros chicos, fue en ese momento que uno de los arcos de futbol se desbalanceó y cayó golpeando contra la cabeza del Juan Hilario. El niño sufrió graves lesiones que más tarde le causaron la muerte.

A raíz de que se constató que faltaban medidas de seguridad y el lugar no contaba con habilitación, se le imputó al encargado del predio como posible sospechoso. Es que Gustavo Campillay debió controlar todas las normas de seguridad. Posteriormente apareció otro imputado, el exintendente de Calingasta José Adolfo Ibazeta, al cual señalaron como socio o dueño del predio, dado que es quién cobraba por el alquiler del lugar a Campillay.

El abogado Franco Marchese, el defensor del exjefe comunal, sostuvo que él no tenía una sociedad comercial con Campillay. Y a los fines de la causa penal, no podían hacerle responsable de esa muerte. El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante Adrián Elizondo pidieron informes y llegaron a la conclusión no era socio de Campillay ni explotaba comercialmente ese predio, que solo cobraba el alquiler por el terreno. Es más, constataron que ese contrato estaba vencido y seguía recibiendo el pago por el alquiler por una cláusula que así lo estipulaba. Por todo esto la fiscalía solicitó el sobreseimiento de Ibazeta.

La querella se opuso al pedido del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el fiscal supervisor Iván Grassi consideró que el argumento del fiscal Micheltorena estaba bien fundamentado y no podía imputarle responsabilidad alguna al exintendente. Fue así que este miércoles lo pusieron a consideración del juez de garantías Diego Sanz dictó el sobreseimiento total y definitivo de José Adolfo Ibazeta.