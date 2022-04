Tras la agresión de un sujeto a su novia en un bar, confirman que no hay denuncia

Este fin de semana trascendió un video que registró la agresión de un sujeto a su pareja, a la vista de todos, y las imágenes generaron un revuelo en las redes sociales. En ese contexto, Tiempo de San Juan consultó con los fiscales de CAVIG si hubo una denuncia al respecto y la respuesta fue negativa.

A pesar de la evidencia de la violencia de género que despertó la indignación de aquellos que observaron el video, el caso no llegó a la Justicia. Así lo confirmó el fiscal Alejandro Mattar, quien estuvo de turno durante el fin de semana y no recibió ninguna denuncia referida al hecho.

A diferencia del último escrache que tomó estado público a través de este diario, en el que varios jóvenes sanjuaninos fueron señalados públicamente como abusadores, en esta oportunidad el Ministerio Público no actuó de oficio. Es que según argumentan las fuentes, las razones para que esa intervención sea posible son que la integridad de una menor esté en riesgo o bien que el interés público esté en peligro.

El episodio ocurrió la noche del Jueves Santo en un bar ubicado en calle Av. Libertador y Ameghino, cuando otra persona que se encontraba en el mismo lugar grababa un video de ocasión y captó la agresión.

Con casi 1000 veces compartido y cientos de reacciones en menos de dos horas, este material generó fuerte repercusiones en Facebook en donde cientos de personas se sumaron a la búsqueda del sujeto en cuestión e incluso criticaron el accionar de los presentes, ya que nadie intercede para frenar la situación.

El fiscal de turno de este lunes, José Tomás Plaza, indicó que en el transcurso de la mañana tampoco hubo denuncias que señalaran al agresor, cuyo nombre y fotos de su cara también trascendió en las redes sociales. No obstante, al no existir denuncias esos datos no pueden ser publicados.

Desde el bar donde sucedió el maltrato hacia una mujer repudiaron la acción con un fuerte mensaje. “La violencia no se justifica”, publicaron en la Instagram de la cervecería Berlina.