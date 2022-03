Exclusivo: el reo acusado de violar al asesino de Mura se filmó en la cárcel y dice que es una “película”

El caso por la supuesta violación al asesino del policía Mura dentro del penal de Chimbas se convirtió en una telenovela. Tras conocerse que la propia hermana de Darío Espejo -el denunciante- lo desmintió y declaró que es pareja del principal sospechoso, ahora salió a hablar justamente el reo involucrado. El “Angelito” Corzo grabó una serie de videos dentro del Servicio Penitenciario Provincial en los cuales se defiende, habla de la relación con la hermana de la supuesta víctima, implora a una jueza que haga justicia y sostiene que todo es una mentira y una “película”.

La denuncia por los supuestos ataques sexuales contra Darío Espejo, condenado –aún no está firme- por el asesinato a tiros del oficial Oscar Mura en 2021, empezó a tambalear este martes a raíz de la sorprendente declaración de la propia hermana del muchacho. TIEMPO DE SAN JUAN reveló que la chica aseguró en la UFI de Delitos Especiales que nunca fue agredida sexualmente por esos presos durante los días de visita, tal habría dicho Espejo, y que, al contrario, ella mantiene un romance con “Angelito” Rubén Darío Corzo.

Esto puso en duda la veracidad de la denuncia de Espejo, aunque también surgió la sospecha de que la joven dio esa declaración bajó presión y amenazas. Es que otras de las cosas que sostuvo el asesino de Mura fue que sus familiares habían sido amenazados por Corzo, por “El Sicario” Franco Alexander Juan Tejada –el otro denunciado- y su en entorno.

Este miércoles, luego de la publicación de TIEMPO DE SAN JUAN, hubo nuevo capítulo. El propio “Angelito” Corzo envió videos que se grabó dentro de su celda en el Servicio Penitenciario Provincial en los cuales hace una improvisada defensa de su persona.

El reo condenado por robo y homicidio, y que afronta otra causa por narcotráfico, se dirige a una jueza pidiendo que “haga justicia”. En otro video afirma que la familia no sabía que él estaba saliendo con la hija –por la hermana de Espejo- y que posee pruebas "de toda la maldad", aludiendo a que la denuncia fue planeada para perjudicarlo.

También adelanta que sabe que lo van a castigar por ponerse al descubierto que tiene un celular dentro de la cárcel, pero menciona que su hija sufre por la falsa acusación y reitera “nadie ha violado a nadie, es toda una película”. Es “todo por la domiciliaria, él (por Espejo) quiere que le den la domiciliaria”, asegura.

Además, relató que su supuesta novia le hizo llegar audios y capturas de los mensajes que entrecruzó con los miembros de su familia que la cuestionan por ponerse de novia con él y no declarar a favor de su hermano, mientras que ella les contesta: “lo amo”, en supuesta referencia a Corzo. Todas sus afirmaciones no dejan de sorprender, ahora hay que investigar si son ciertas y no se sabe en qué va a terminar el caso.