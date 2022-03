Fue víctima de la nueva estafa en San Juan: compró ladrillones y así lo engañaron

Una nueva modalidad de estafas tomó fuerza en las últimas semanas, después de que varios sanjuaninos denunciaran que habían sido víctimas de supuestos vendedores de ladrillos y por ello desde la Policía salieron a advertir sobre la maniobra. En ese marco, una de las personas que cayó en la trampa le contó a Tiempo de San Juan cómo fue la embaucada que le hizo perder más de 18 mil pesos.

Desde la Sección de Defraudaciones y Estafas indicaron que los timadores operan a través de las redes sociales, principalmente desde Facebook, en las páginas de compra y venta. En esos sitios, publican tentadoras ofertas que finalmente terminan siendo falsas y se aprovechan de la buena fe de los compradores.

Es que el 'vendedor' acuerda una cantidad y un precio, pide una transferencia al comprador y le toma los datos, al mismo tiempo que encarga en una ferretería el viaje con cargamento de ladrillos y lo envía a esa dirección. El problema queda al descubierto cuando el fletero solicita el pago y el comprador se entera que el dinero se lo envió a otro.

Gerardo Robles tuvo un episodio similar, solo que en una primera oportunidad recibió los ladrillones que compró vía Facebook, pero en la segunda compra terminó con las manos vacías. Según detalló, la última vez que se contactó con el sujeto que le había vendido ladrillones fue totalmente sorprendido porque confió, envió 18.500 pesos y nunca tuvo lo que había contratado.

"Primero fue una excusa, después otra para finalmente desaparecer como un fantasma", indicó la víctima que decidió contar su historia para que otros no cayeran en lo mismo. Lo extraño fue que en la primera compra no hubo problemas. Sin embargo, en la segunda fueron decenas de mentiras que duraron más de un mes, hasta que el damnificado se cansó y lo amenazó con denunciarlo. Allí fue cuando no le respondió más mensajes y desapareció.

Con las capturas como pruebas, decidió acudir a la Policía para radicar la denuncia y que el responsable sea castigado. Además de los chats con audios incluidos, entre las evidencias que presentó hay una cuenta de Mercado Pago que fue la que recibió el dinero. Es por ello que se mostró esperanzado con que esa pista conduzca al embaucador.

Algunas capturas